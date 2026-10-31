Đồng chí Nguyễn Thị Loan được bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường

Trước khi được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đồng chí Nguyễn Thị Loan là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên.

Đồng chí Nguyễn Thị Loan 51 tuổi, quê quán xã Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên. Đồng chí có trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế nông nghiệp, kỹ sư Quản lý đất đai; trình độ lý luận chính trị Cao cấp.

Trong quá trình công tác, đồng chí Nguyễn Thị Loan từng đảm nhiệm các chức vụ: Phó Giám đốc Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất, Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên; Chủ tịch UBND huyện Phú Bình, Bí thư Huyện ủy Phú Bình (cũ).

Tháng 3-2025, đồng chí được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên. Tháng 4-2026, đồng chí được bầu bổ sung vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo Quyết định số 2075/QĐ-TTg, việc điều động, bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thị Loan giữ chức Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường có hiệu lực kể từ ngày ký.