Đồng chí Nguyễn Thị Kim Tuyến trao Huy hiệu Đảng tại phường Long Thuận

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Tuyến trao Huy hiệu Đảng, bức khánh và hoa cho đảng viên.

Dịp 7-11 năm nay, Đảng bộ phường Long Thuận có 15 đồng chí được tặng Huy hiệu Đảng; trong đó, có 1 đồng chí nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng, 1 đồng chí nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, 5 đồng chí nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng, 3 đồng chí nhận Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng và 5 đồng chí nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Phát biểu chúc mừng các đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng, Bí thư Đảng ủy phường Long Thuận Lê Thị Đẩu khẳng định, mỗi Huy hiệu Đảng được trao tặng là sự ghi nhận đối với quá trình rèn luyện, phấn đấu và cống hiến của người đảng viên.

Đồng chí Lê Thị Đẩu chúc mừng các đảng viên nhận Huy hiệu Đảng, chúc các đồng chí luôn khỏe mạnh, tiếp tục giữ vững phẩm chất cao quý của người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, mãi là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo.