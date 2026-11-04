Đồng chí Nguyễn Thị Kim Tuyến khảo sát, nắm tình hình công tác tuyên giáo tại xã Bình Phú

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Tuyến (thứ 2 từ phải sang) khảo sát thực tế việc thực hiện mô hình "Dịch vụ công lưu động" tại ấp Cẩm Thạch.

Đoàn dành thời gian đi thực tế, nắm tình hình tại ấp Cẩm Thạch (xã Bình Phú) để tìm hiểu việc thực hiện mô hình “Dịch vụ công lưu động” của Trung tâm Phục vụ hành chính công xã và mô hình Tuyến đường “sáng - xanh - sạch - đẹp” của Hội Nông dân xã.

Tại nơi đến, các thành viên trong đoàn có dịp gặp gỡ, trò chuyện, lắng nghe được nhiều ý kiến từ đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân sau thời gian địa phương triển khai thực hiện các mô hình.

Đoàn khảo sát thực tế mô hình Tuyến đường "sáng - xanh - sạch - đẹp" của Hội Nông dân xã Bình Phú.

Trong buổi làm việc tại hội trường, trên tinh thần làm việc cởi mở, thẳng thắn và trách nhiệm, các thành viên trong Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy có những ý kiến trao đổi và gợi ý nhiều vấn đề để địa phương xã Bình Phú tập trung làm rõ như: Phương thức thực hiện công tác tuyên giáo đạt hiệu quả sau thời gian thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; các giải pháp, cách làm trong triển khai thực hiện nghị quyết; tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân; việc nắm bắt dư luận xã hội trên địa bàn...

Theo đó, trong năm 2026, Đảng ủy xã Bình Phú tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai công tác tuyên giáo gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương và gặt hái được nhiều kết quả nổi bật.

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Tuyến phát biểu kết luận buổi làm việc.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thị Kim Tuyến ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực vượt mọi khó khăn của Đảng ủy xã Bình Phú trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị nói chung và công tác tuyên giáo nói riêng, đặc biệt đánh giá cao các mô hình xã đã thực hiện và khuyến khích nhân rộng trong thời gian tới.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy lưu ý, xã cần tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; đa dạng hóa các hình thức thông tin tuyên truyền và đảm bảo nguồn thông tin chính thống, tạo hiệu ứng tích cực trong cộng đồng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; chú trọng chất lượng văn bản ban hành; quan tâm công tác khoa giáo, văn hóa, văn nghệ gắn với phát triển văn hóa, con người Bình Phú.