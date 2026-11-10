Đồng chí Nguyễn Thị Kim Tuyến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại ấp Phú Thọ B, xã Phú Thọ

Đến dự Ngày hội có đồng chí Nguyễn Thị Kim Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng Tháp, cùng lãnh đạo địa phương và đông đảo cán bộ, đảng viên, Nhân dân trong ấp.

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng Tháp (bìa phải) dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 ấp Phú Thọ B, xã Phú Thọ.

Tại Ngày hội, các đại biểu và Nhân dân cùng ôn lại truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đánh giá kết quả thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2026.

Ấp Phú Thọ B hiện có 915 hộ với 3.446 nhân khẩu. Trong năm, thu nhập bình quân đầu người đạt 72 triệu đồng/năm; có 4 hộ thoát nghèo, 4 hộ thoát cận nghèo; có 907 hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa...

Công tác an sinh xã hội, chăm lo gia đình chính sách và người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn được quan tâm. Địa phương tổ chức 8 lượt ra quân vệ sinh môi trường, trồng 250 cây xanh, ra mắt 1 tuyến đường hoa và vận động 620 hộ đăng ký thu gom, xử lý rác đúng quy định. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tiếp tục được duy trì.

Phát biểu tại Ngày hội, đồng chí Nguyễn Thị Kim Tuyến ghi nhận những kết quả đạt được, đồng thời đề nghị địa phương tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; vận động Nhân dân phát triển kinh tế, chăm lo an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự, góp phần xây dựng khu dân cư ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng Tháp trao quà cho các gia đình tiêu biểu ấp Phú Thọ B có thành tích đóng góp nổi bật trong các phong trào thi đua yêu nước.

Bên cạnh phần lễ, Ngày hội còn diễn ra các trò chơi giao lưu, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, thắt chặt tình đoàn kết trong cộng đồng dân cư.

Dịp này, địa phương tổ chức ra mắt Câu lạc bộ Gia đình phát triển bền vững, Câu lạc bộ Thể dục thể thao, Câu lạc bộ Đờn ca tài tử và mô hình “Địa chỉ tin cậy”, góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần và xây dựng cộng đồng dân cư đoàn kết, văn minh. Ban Tổ chức cũng trao quà cho các hộ gia đình tiêu biểu có thành tích đóng góp nổi bật trong các phong trào thi đua yêu nước và tặng quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn, góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng.