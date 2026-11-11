Đồng chí Nguyễn Thị Hồng dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại Sơn La

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội tặng quà cho các hộ đồng bào H'Mông tiêu biểu bản Tà Số. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Cùng dự có đồng chí Cao Xuân Thạo, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Nguyễn Đình Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La.

Tại Ngày hội, các đại biểu và nhân dân cùng ôn lại truyền thống 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, đánh giá kết quả thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước năm 2026 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2027.

Các cháu nhỏ dân tộc H'Mông biểu diễn văn nghệ tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại bản Tà Số, phường Mộc Châu. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Bản Tà Số được thành lập trên cơ sở sáp nhập bản Tà Số 1 và Tà Số 2, hiện có 311 hộ với gần 2.000 nhân khẩu. Những năm qua, Ban Công tác Mặt trận bản phối hợp các tổ chức đoàn thể tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân đoàn kết, phát triển sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp điều kiện thực tế. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người đạt 54 triệu đồng/năm; có 170 hộ sản xuất, kinh doanh giỏi, bản không còn hộ nghèo.

Cùng với phát triển kinh tế, bản Tà Số chú trọng xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn bản sắc truyền thống của đồng bào dân tộc H’Mông, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; duy trì các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, bảo vệ môi trường và xây dựng cộng đồng dân cư đoàn kết, an toàn.

Đông đảo người dân bản Tà Số tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Du lịch cộng đồng đang trở thành hướng phát triển kinh tế quan trọng của địa phương. Hiện bản có 10 hộ và một hợp tác xã tham gia hoạt động du lịch, tạo việc làm cho người dân.

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng cùng các đại biểu tham gia trải nghiệm một số hoạt động trong đời sống sinh hoạt hằng ngày của đồng bào H'Mông bản Tà Số. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Sau hơn 6 năm phát triển, bản Tà Số, phường Mộc Châu đã đón khoảng 600.000 lượt khách đến tham quan, trải nghiệm các sản phẩm du lịch nông nghiệp, nghề thủ công truyền thống và mua nông sản địa phương; doanh thu từ du lịch ước đạt 12 tỷ đồng.

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội tặng quà cho bản Tà Số. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Phát biểu tại Ngày hội, đồng chí Nguyễn Thị Hồng biểu dương tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường và những kết quả nhân dân bản Tà Số đạt được trong phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần.

Đồng chí nhấn mạnh, đại đoàn kết toàn dân tộc là truyền thống quý báu, nguồn sức mạnh to lớn của cách mạng Việt Nam. Ngày hội năm nay được tổ chức gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, lần đầu tiên theo chủ trương của Bộ Chính trị và Nghị quyết của Quốc hội, góp phần tôn vinh truyền thống đoàn kết, khơi dậy niềm tự hào và ý thức gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Đồng chí Nguyễn Đình Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La tặng quà cho bản Tà Số. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và nhân dân địa phương tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết; phát huy tinh thần tự lực, tự cường, chủ động phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững; khai thác hiệu quả lợi thế cảnh quan, văn hóa dân tộc H’Mông để phát triển du lịch cộng đồng; chú trọng bảo tồn, trao truyền các giá trị văn hóa truyền thống, xây dựng bản làng xanh, sạch, đẹp, bình yên và phát triển.

Đồng chí Chá A Của, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sơn La tặng Bằng khen cho bản Tà Số. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Đồng chí cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt phương châm gần dân, trọng dân, hiểu dân, thường xuyên lắng nghe, đối thoại và kịp thời giải quyết những kiến nghị, khó khăn, vướng mắc của nhân dân; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, người có uy tín, già làng, trưởng bản trong tập hợp, vận động và tạo sự đồng thuận trong cộng đồng.

Đoàn công tác Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tặng quà cho những người uy tín trong cộng đồng bản Tà Số. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Ngay sau phần lễ, các đại biểu và nhân dân tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, trò chơi dân gian truyền thống của đồng bào dân tộc Mông như giã bánh giầy, múa khèn, đánh tu lu, ném pao, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, thắt chặt tình đoàn kết trong cộng đồng.