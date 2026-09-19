Đồng chí Nguyễn Thế Mạnh làm Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên

Đồng chí Trịnh Xuân Trường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên chúc mừng đồng chí Nguyễn Thế Mạnh. (Ảnh THẾ BÌNH)

Đồng chí Nguyễn Thế Mạnh thay đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã được Bộ Chính trị điều động, phân công nhận nhiệm vụ khác.

Đồng chí Nguyễn Thế Mạnh, Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương được Ban Bí thư công bố quyết định điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên nhiệm kỳ 2025-2030 và giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên.

Phát biểu ý kiến sau khi được bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên, đồng chí Nguyễn Thế Mạnh cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tỉnh ủy Thái Nguyên và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã tín nhiệm, giao trọng trách.

Đồng chí cho biết, trên cương vị công tác sẽ tiếp tục giữ vững kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước; tập trung phát triển kinh tế-xã hội; đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, đẩy nhanh các dự án trọng điểm, thu hút đầu tư; phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; nâng cao đời sống nhân dân.

"Trên cương vị mới, tôi sẽ tận tâm, tận lực, phụng sự vì lợi ích của nhân dân và sự phát triển chung của tỉnh, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra", đồng chí Nguyễn Thế Mạnh khẳng định.

Đồng chí Nguyễn Thế Mạnh sinh năm 1972, quê tỉnh Hưng Yên, trải qua các cương vị công tác như Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương.