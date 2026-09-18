Đồng chí Nguyễn Thế Mạnh được điều động, chỉ định giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên

Đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trao các quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban Đảng Trung ương, Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy Quốc hội; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành và Thường trực các Tỉnh ủy, Thành ủy.

Tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Trung Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương, công bố các quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ. Theo đó 12 đồng chí được chỉ định, điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ mới tại các cơ quan Trung ương và tỉnh, thành phố.

Trong đó, đồng chí Nguyễn Thế Mạnh, Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2025-2030.

Chúc mừng các đồng chí nhận nhiệm vụ mới, đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh, các đồng chí đều là những cán bộ được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ cơ sở, có nhiều kinh nghiệm thực tiễn, kinh qua các chức vụ lãnh đạo, quản lý ở các cấp; có những đóng góp quan trọng vào kết quả công tác của các địa phương, cơ quan, đơn vị.

Đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đề nghị các đồng chí tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, giữ vững bản lĩnh chính trị, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, cùng tập thể lãnh đạo các cơ quan, địa phương, đơn vị đoàn kết, thống nhất, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy khẩn trương nắm bắt tình hình địa phương, tình hình Đảng bộ; giữ gìn và phát huy đoàn kết nội bộ; phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, triển khai kịp thời, hiệu quả các nghị quyết, kết luận, chỉ đạo của Trung ương, các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị; tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp để đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số và các nhiệm vụ chính trị được giao.

Đối với các cơ quan, địa phương tiếp nhận cán bộ, đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đề nghị các đồng chí đứng đầu, tập thể lãnh đạo, cán bộ, đảng viên tiếp tục quan tâm giúp đỡ, phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để các đồng chí được công bố quyết định hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.