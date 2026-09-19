Đồng chí Nguyễn Thế Mạnh được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên

Quang cảnh Kỳ họp.

Dự Kỳ họp có các đồng chí: Trịnh Xuân Trường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy; đại diện các ban Đảng Trung ương; lãnh đạo Quân khu 1; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Với sự tín nhiệm cao của các đại biểu, đồng chí Nguyễn Thế Mạnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2026-2031.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Xuân Trường và các đại biểu dự Kỳ họp.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Văn Lương phát biểu tại Kỳ họp.

Phát biểu tại Kỳ họp, đồng chí Bùi Văn Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, cho biết: Thực hiện chủ trương về công tác cán bộ, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã quyết định điều động, chỉ định đồng chí Nguyễn Thế Mạnh tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên nhiệm kỳ 2025-2030; đồng thời giới thiệu để HĐND tỉnh bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031.

Các đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc giới thiệu để HĐND tỉnh bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031 đối với đồng chí Nguyễn Thế Mạnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Việc kiện toàn chức danh lãnh đạo chủ chốt của UBND tỉnh có ý nghĩa quan trọng, nhằm bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành liên tục, thống nhất và hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Công tác chuẩn bị nhân sự đã được các cơ quan có thẩm quyền ở Trung ương và Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện dân chủ, khách quan, chặt chẽ, đúng quy trình, quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2026-2031.

Trên tinh thần dân chủ, trách nhiệm cao, các đại biểu HĐND tỉnh đã tiến hành bỏ phiếu kín. Kết quả, đồng chí Nguyễn Thế Mạnh trúng cử chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên với 55/55 đại biểu HĐND tỉnh có mặt tán thành.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Thế Mạnh trân trọng cảm ơn sự tin tưởng của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và các đại biểu HĐND tỉnh.

Đồng chí tân Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Thế Mạnh phát biểu nhận nhiệm vụ.

Với trọng trách được giao là người đứng đầu UBND tỉnh Thái Nguyên, đồng chí tân Chủ tịch UBND tỉnh cho biết: Sẽ trân trọng học hỏi, kế thừa những thành quả, kinh nghiệm quý báu của các bậc lãnh đạo tiền nhiệm; nguyện đem hết khả năng, trí tuệ và tâm huyết của mình, chung sức, đồng lòng cùng tập thể Đảng ủy và các thành viên UBND tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ.

Bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, cụ thể là những nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu theo Chương trình hành động của Tỉnh ủy để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, mục tiêu Nghị quyết đã đề ra.

Từ kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực tài chính, nghiên cứu, tham mưu chính sách và chiến lược phát triển, đồng chí nhấn mạnh: Mục đích cuối cùng của chính sách là phục vụ đời sống của người dân; một chủ trương tốt phải tạo ra thay đổi cụ thể, thực chất. Vì vậy, đồng chí cùng với tập thể lãnh đạo UBND tỉnh sẽ tận tâm, tận lực, lắng nghe từ thực tiễn; nghiên cứu sâu, bàn bạc kỹ, chỉ đạo quyết liệt, với tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Phát huy truyền thống “Thủ đô kháng chiến”, “Thủ đô gió ngàn”, đồng chí tân Chủ tịch UBND tỉnh xác định nhiệm vụ trước hết là giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính; rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm; xử lý nghiêm nhũng nhiễu, tiêu cực, né tránh, sợ trách nhiệm. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là mục tiêu tăng trưởng kinh tế 11% năm 2026, đồng thời duy trì tăng trưởng hai con số giai đoạn 2026-2030 của tỉnh.

Cùng với đó là đẩy nhanh xây dựng hạ tầng chiến lược, liên kết vùng; thu hút công nghiệp công nghệ cao; tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp địa phương với khu vực FDI; triển khai dự án phải bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Đồng thời tiếp tục có giải pháp nâng tầm vị thế thương hiệu trà Thái Nguyên, tập trung phát triển nông nghiệp hữu cơ, kinh tế rừng, đẩy mạnh phát triển du lịch hồ Núi Cốc, hồ Ba Bể; chăm lo giáo dục, y tế, nhà ở xã hội, thu hẹp khoảng cách vùng miền; tập trung cải cách hành chính, chuyển đổi số, tiếp tục duy trì thực hiện có hiệu quả cơ chế “luồng xanh”, đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, bảo vệ môi trường, giữ vững quốc phòng, an ninh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chúc mừng tân Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Thế Mạnh.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn tiếp tục nhận được sự lãnh đạo, giám sát, hỗ trợ và đồng hành của Trung ương, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, các thế hệ lãnh đạo tỉnh, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, cùng chung sức xây dựng Thái Nguyên trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại trước năm 2030, thành tỉnh phát triển có thu nhập cao trước năm 2045.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy chúc mừng tân Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Thế Mạnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Xuân Trường tặng hoa chia tay đồng chí Vương Quốc Tuấn nhận nhiệm vụ mới.

Trước đó, tại Kỳ họp, HĐND tỉnh đã thực hiện quy trình miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh đối với đồng chí Vương Quốc Tuấn do được Trung ương điều động, phân công nhiệm vụ công tác mới.