Đồng chí Nguyễn Thanh Sang giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Bắc Bình

Theo Quyết định số 2075-QĐ/TU ngày 9/11 của Tỉnh ủy Lâm Đồng, đồng chí Nguyễn Thanh Sang, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hảo được luân chuyển, điều động đến nhận công tác tại Đảng ủy xã Bắc Bình.

Đồng chí Phạm Triều (ngoài cùng bên trái), Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Bí thư Đảng ủy xã Bắc Bình Nguyễn Quốc Thắng trao quyết định và hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Thanh Sang

Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ định đồng chí Nguyễn Thanh Sang tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Bắc Bình nhiệm kỳ 2025 - 2030 và tham gia Chi ủy Chi bộ Quân sự xã Bắc Bình nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đồng chí Phạm Triều, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu giao nhiệm vụ

Phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Phạm Triều, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chúc mừng đồng chí Nguyễn Thanh Sang được tín nhiệm chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Bắc Bình nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đồng chí Nguyễn Thanh Sang phát biểu nhận nhiệm vụ

Đồng thời, đề nghị đồng chí Nguyễn Thanh Sang tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, phẩm chất, năng lực công tác. Qua đó, nhanh chóng tiếp cận nhiệm vụ, nêu cao tinh thần đoàn kết, cùng tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ xã lãnh đạo thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025 - 2030 và Nghị quyết năm 2026 mà Đảng bộ xã đề ra.

Bí thư Đảng ủy xã Bắc Bình Nguyễn Quốc Thắng (hàng đầu bên trái) và các đại biểu tham dự

Đồng chí Nguyễn Thanh Sang đã bày tỏ niềm vinh dự trước sự tin tưởng của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; sự tạo điều kiện của Thường trực Đảng ủy xã Bắc Bình. Đồng thời hứa sẽ không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Đảng bộ xã trong sạch, vững mạnh.

Trước đó, ngày 9/11, Tỉnh ủy Lâm Đồng tổ chức Hội nghị công bố và trao 15 quyết định điều động cán bộ quản lý. Theo các quyết định về công tác cán bộ của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng, đồng chí Nguyễn Thúc Phước Hải, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Bắc Bình thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy và thôi giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Bắc Bình, nhiệm kỳ 2025 - 2030; điều động đến Đảng ủy xã Liên Hương, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Liên Hương, nhiệm kỳ 2025 - 2030.