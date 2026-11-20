Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Phong trao bảng tượng trưng học bổng của Công ty Xổ số kiến thiết Kiên Giang cho Trường THCS và THPT U Minh Thượng.

Năm học 2025 - 2026, chi bộ nhà trường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 100% cán bộ, giáo viên hoàn thành tốt nhiệm vụ và đạt danh hiệu Lao động tiên tiến, trong đó 22,81% đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở.

Tỷ lệ học sinh có kết quả rèn luyện tốt, khá đạt 99,92%. Về học tập, tỷ lệ học sinh xếp loại xuất sắc và giỏi đạt 27,27%. Trường có 14 học sinh đạt giải tại kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, gồm 1 giải nhì, 4 giải ba và 9 giải khuyến khích.

Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh An Giang trao xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Dịp này, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Kiên Giang và Trung tâm Ngoại ngữ Hàn, Trung, Nhật NuRi Education trao tặng học bổng trị giá 60 triệu đồng cho học sinh của trường. Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh An Giang trao tặng 100 xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang tặng giấy khen cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2025 - 2026.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang tặng giấy khen tập thể Trường THCS và THPT U Minh Thượng vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua chuyên đề “Đẩy nhanh chuyển đổi số trong giáo dục và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trên nền tảng Roboki AI”; tặng giấy khen cho 7 cá nhân có thành tích xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác năm học 2025 - 2026; trao danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở cho 13 cá nhân.