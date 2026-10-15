Đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn: Tân Phước 1 cần tập trung khai thác lợi thế cây khóm và công nghiệp

Chủ trì Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp.

Đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn xem bản đồ quy hoạch các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn xã Tân Phước 1.

Đến hết quý III-2026, xã Tân Phước 1, tỉnh Đồng Tháp đạt tổng thu ngân sách từ kinh tế địa phương là 78,901 tỷ đồng, bằng 156,33% dự toán năm. Kết quả này gắn với hoạt động sản xuất, kinh doanh của 116 doanh nghiệp và 1.021 hộ kinh doanh trên địa bàn. Địa phương cũng tổ chức hội nghị đối thoại với hơn 80 doanh nghiệp nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Tiến độ công tác giải ngân vốn đầu tư công đạt 100%.

Sản xuất nông nghiệp tiếp tục giữ vai trò "trụ cột" cho kinh tế địa phương. Trong quý, vùng chuyên canh khóm ghi nhận sản lượng 39.622 tấn trên diện tích 1.886 ha (năng suất trung bình 21 tấn/ha). Vụ lúa hè thu (122 ha) thu hoạch 100% diện tích, đạt sản lượng 854 tấn. Bên cạnh đó, ngành chăn nuôi và thủy sản phát triển mạnh vượt chỉ tiêu: Đàn heo đạt 37.440 con (đạt 174,42% kế hoạch), gia cầm đạt trên 2,87 triệu con và sản lượng đánh bắt thủy sản đạt 4.486 tấn (đạt 139,4% kế hoạch).

Trong lĩnh vực y tế, chiến dịch khám sức khỏe định kỳ và khám sàng lọc miễn phí được triển khai cho 11.352/11.433 người, đạt 99,29%. Tỷ lệ nhập liệu dữ liệu khám sức khỏe đạt 99,38%. Công tác định danh điện tử tiếp tục được đẩy mạnh, với tỷ lệ cấp tài khoản VNeID mức 2 đạt 96%, tương ứng 11.590/11.949 tài khoản; công dân trên 6 tuổi kích hoạt tài khoản định danh đạt 95,23%.

Xã hoàn thành sáp nhập 4 trường mầm non và tiểu học thành 2 trường trọng điểm là Trường Mầm non Mỹ Phước và Trường Tiểu học Mỹ Phước, bảo đảm ổn định hoạt động dạy và học với 66 lớp, 1.956 học sinh.

Công tác xây dựng Đảng tiếp tục được chú trọng. Trong quý III, Đảng bộ xã tổ chức trao Huy hiệu Đảng đợt 2-9-2026 cho 32 đảng viên, trong đó có 1 đảng viên nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng; kết nạp 9 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên toàn Đảng bộ lên 773 đồng chí, sinh hoạt tại 21 tổ chức đảng.

Trong quý IV-2026, Ban Thường vụ Đảng ủy xã xác định tập trung nguồn lực cho các tiêu chí, chỉ tiêu nông thôn mới chưa đạt; hoàn thiện hồ sơ, tiêu chí trong năm 2026, tạo nền tảng để xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2027. Đồng thời, địa phương tiếp tục đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, tăng cường công tác bảo đảm an ninh trật tự, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.

Đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn cho rằng, xã Tân Phước 1 hiện có 2 lợi thế lớn để tính toán phát triển trong thời gian tới là cây khóm và công nghiệp. Xã có diện tích khóm lớn nên cần phải tập trung nghiên cứu xây dựng chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ theo hướng chế biến sâu để gia tăng giá trị. Cùng với đó, địa phương được quy hoạch xây dựng nhiều khu công nghiệp nên cần phải nghiên cứu phát triển hệ thống hạ tầng giao thông để tăng tính kết nối; cần thực hiện tốt công tác giải tỏa đền bù để có quỹ đất sạch tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư; tiếp tục phối hợp các ngành tỉnh thực hiện hiệu quả và thúc đẩy nhanh công tác quy hoạch.

Bên cạnh đó, địa phương cần xác định động lực, thế mạnh phát triển trong thời gian tới để có những giải pháp, hướng đi phù hợp với những lợi thế, dẫn dắt kinh tế - xã hội phát triển.

Đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn cũng chỉ ra những nhiệm vụ mà xã Tân Phước 1 cần phải tập trung thực hiện ngay từ nay đến cuối năm 2026. Về phát triển kinh tế, xã rà soát kết quả thực hiện các chỉ tiêu năm 2026; xác định giải pháp hoàn thành kế hoạch, đồng thời xây dựng định hướng phát triển chuỗi giá trị khóm và thu hút doanh nghiệp chế biến. Xã hoàn thành báo cáo rà soát các vướng mắc liên quan đến Khu công nghiệp Mỹ Phước; phân loại quỹ đất công và đề xuất danh mục đất có khả năng khai thác hiệu quả.

Về đầu tư công, xã kiểm tra từng dự án, từng nguồn vốn; tập trung giải ngân, hoàn thành các công trình đủ điều kiện trong năm 2026; xử lý dứt điểm những vướng mắc thuộc thẩm quyền.

Đối với nông thôn mới, xã cần xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể đối với từng tiêu chí, chỉ tiêu chưa đạt; xác định rõ việc làm ngay, việc cần hỗ trợ và lộ trình hoàn thành.

Về hoạt động chính quyền, địa phương tiếp tục nâng chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, chuyển đổi số, chăm sóc sức khỏe Nhân dân, bảo đảm an ninh, trật tự và thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, UBND xã cụ thể hóa các nhiệm vụ thành kế hoạch hành động; phân công rõ trách nhiệm của từng bộ phận, cá nhân phụ trách. Các sở, ngành tỉnh phải chủ động phối hợp, hướng dẫn và tháo gỡ khó khăn cho địa phương, nhất là những vấn đề liên quan đến quy hoạch, đất đai, công nghiệp, đầu tư công và xây dựng nông thôn mới; không để xã phải nhiều lần kiến nghị cùng một vấn đề nhưng không được giải quyết dứt điểm.

Đồng chí Phùng Thị Hồng Nghĩa, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tân Phước 1 trao Giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chiến dịch 100 ngày tạo lập, cập nhật Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID.

Dịp này, Chủ tịch UBND xã Tân Phước 1 đã tặng giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chiến dịch 100 ngày tạo lập, cập nhật Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID.