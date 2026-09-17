Đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn: Lãnh đạo các sở, ngành, địa phương tập trung tìm hiểu, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

Quang cảnh cuộc họp.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Thống kê tỉnh thông tin về số liệu ước tính tăng trưởng kinh tế (GRDP) quý III-2026 của Đồng Tháp. Theo đó, mức tăng trưởng tương đương với mức kịch bản quý III được xây dựng. Tính chung 9 tháng đầu năm 2026, các khu vực kinh tế cơ bản đang bám sát mục tiêu, tạo nền tảng để tỉnh tiếp tục nỗ lực thực hiện mục tiêu tăng trưởng cả năm.

Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản duy trì sản xuất tương đối ổn định, không chịu tác động đáng kể của hạn, mặn. Đây tiếp tục là khu vực đóng góp vào tăng trưởng chung của tỉnh.

Khu vực công nghiệp - xây dựng tiếp tục giữ vai trò động lực chính của tăng trưởng kinh tế tỉnh. Hoạt động sản xuất có dấu hiệu tăng tốc, dòng vốn và công suất sản xuất được cải thiện, qua đó duy trì đà phục hồi và tăng trưởng tích cực.

Đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn phát biểu kết luận cuộc họp.

Đối với khu vực dịch vụ, hầu hết các lĩnh vực đều có mức tăng; nhu cầu tiêu dùng và lưu thông hàng hóa có dấu hiệu phục hồi khá rõ nét.

Cũng tại hội nghị, các sở, ngành đã tập trung đánh giá về số liệu ước tính trong quý III và 9 tháng đầu năm; đồng thời, tập trung phân tích những khó khăn của từng ngành, đề ra các định hướng, giải pháp để thúc đẩy tăng trưởng trong những tháng cuối năm.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn cho rằng, qua đánh giá tình hình 3 khu vực kinh tế, có thể thấy tốc độ tăng trưởng hiện nay khá tốt, tuy nhiên vẫn còn chậm so với yêu cầu.

Lãnh đạo Thống kê tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn cơ bản thống nhất với các nội dung đã đề ra; đồng thời, yêu cầu Thống kê tỉnh và Sở Tài chính phối hợp chặt chẽ, xây dựng kịch bản điều hành từ nay đến cuối năm. Trong đó, giao nhiệm vụ bằng những số liệu cụ thể; từng ngành, địa phương phải xác định rõ mức tăng trưởng cần đạt bao nhiêu phần trăm. Trên cơ sở đó, theo dõi sát tình hình thực hiện hằng tháng.

Riêng Thống kê tỉnh cần nghiên cứu xây dựng phần mềm quản lý, trong đó tích hợp các công thức tính toán, tổng hợp để thuận tiện nhất cho các ngành, địa phương cập nhật số liệu.

Sở Khoa học và Công nghệ làm đầu mối hỗ trợ về kinh phí để Thống kê tỉnh triển khai hệ thống này trong thời gian tới. Thống kê tỉnh và các sở, ngành của tỉnh tiếp tục tổng hợp số liệu, thống nhất về chuyên môn, phương pháp tính và quy trình xử lý số liệu.

Theo đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn, từ nay đến cuối năm cần triển khai nhanh một số nhiệm vụ. UBND tỉnh giao nhiệm vụ cụ thể cho từng ngành, từng địa phương và tổ chức điều hành theo kịch bản mới.

Từ năm 2027 trở đi, để tạo động lực cho phát triển bền vững, hướng tới tăng trưởng ổn định 2 con số, cần tính toán lại khả năng tạo ra những động lực tăng trưởng mới.

Trong đó, các trục hạ tầng kinh tế sẽ có sự thay đổi nhanh trong 2 - 3 năm tới. Hiện nay, trục kết nối giao thông là một trong những ưu tiên hàng đầu.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp Lê Hà Luân phát biểu cuộc họp.

Đối với đầu tư công, cần tính toán, cơ cấu lại để bảo đảm nguồn lực đầu tư phải tạo ra được giá trị gấp đôi, thậm chí cao hơn nhiều lần. Đầu tư công phải đóng vai trò dẫn dắt đầu tư, tạo động lực để thu hút các nguồn lực khác. Cùng với đó, cần đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ toàn diện trên nền tảng hành chính.

Đối với những ngành, lĩnh vực chủ lực, lãnh đạo các sở, ngành tăng cường gặp gỡ doanh nghiệp, nhất là những doanh nghiệp có đóng góp lớn vào tăng trưởng, để nắm tình hình sản xuất, kinh doanh, nhận diện khó khăn và hỗ trợ kịp thời.

Các địa phương cũng cần trực tiếp gặp gỡ, trao đổi với doanh nghiệp, nắm rõ doanh nghiệp đang khó khăn ở đâu, cần hỗ trợ gì để tập trung giải quyết.

Đối với các công trình đầu tư công, phải theo dõi cụ thể tiến độ từng công trình, xác định rõ thời điểm hoàn thành và những vấn đề cần tháo gỡ…