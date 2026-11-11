Đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn khảo sát khu vực tổ chức Lễ hội Văn hóa - Du lịch Làng cổ Đông Hòa Hiệp

Chủ tịch UBND tỉnh cùng các thành viên trongĐoàn công tác đến thắp hương Đình thần Đông Hòa Hiệp, tưởng nhớ công lao của các bậc tiền nhân có công khai hoang, lập làng; tham quan, khảo sát tại nhà cổ ông Kiệt.

Đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp (thứ tư từ phải sang) tham quan, khảo sát tại nhà cổ ông Kiệt.

Đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn trực tiếp xem xét hiện trạng không gian, cảnh quan và các điểm tham quan, từ đó có cơ sở định hướng cho việc tổ chức lễ hội, vừa bảo tồn giá trị di sản, vừa phát huy tiềm năng du lịch văn hóa của địa phương.

Đây cũng là bước chuẩn bị quan trọng cho Lễ hội Văn hóa - Du lịch Làng cổ Đông Hòa Hiệp lần thứ VII năm 2026 trở thành điểm nhấn thu hút du khách trong và ngoài tỉnh diễn ra từ ngày 18 đến 21-11.