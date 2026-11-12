Đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn dự Ngày hội Đại Đoàn kết toàn dân tộc tại ấp Mỹ Thành, xã Tân Phước 1

Đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn tặng quà các hộ dân tiêu biểu của ấp Mỹ Thành đã có thành tích đóng góp nổi bật trong cộng đồng, địa phương.

Thời gian qua, Ban Công tác Mặt trận ấp Mỹ Thành đã phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân đoàn kết phát triển kinh tế, tích cực giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống, làm giàu chính đáng; năm nay ấp có 2 hộ gia đình thoát nghèo, hiện còn 2 hộ nghèo (chiếm 0.003%), 6 hộ cận nghèo (chiếm 0.008%); thu nhập bình quân đầu người đạt 75 triệu đồng/người/năm.

Đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn trao bảng tượng trưng hỗ trợ 2 căn nhà Đại đoàn kết từ Quỹ Vì người nghèo tỉnh Đồng Tháp cho Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tân Phước 1.

Ban Công tác Mặt trận ấp đã vận động 408 lượt người dân tham gia khám sức khỏe định kỳ, Nhân dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 96%. Thực hiện truyền thống “Đền ơn đáp nghĩa”, “Tương thân tương ái”, ấp kết nối và huy động các nguồn lực xã hội để chăm lo 27 hộ gia đình có công với cách mạng, hộ nghèo, hộ cận nghèo, người cao tuổi, trẻ em, người khuyết tật và các đối tượng yếu thế khác góp phần xây dựng khu dân cư An ninh - An toàn - An dân.

Đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn phát biểu tại Ngày hội Đại Đoàn kết toàn dân tộc ở ấp Mỹ Thành, xã Tân Phước 1.

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, đóng góp của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể và toàn thể bà con Nhân dân ấp Mỹ Thành. Đồng thời, trân trọng cảm ơn các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm đã đồng hành, chăm lo cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, góp phần xây dựng cộng đồng ngày càng tốt đẹp.

Đồng thời, đồng chí mong muốn cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể và bà con trong ấp tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết, xây dựng chính quyền gần dân, sát dân, phục vụ Nhân dân; đoàn kết phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập và chăm lo tốt hơn đời sống Nhân dân hướng đến mục tiêu cuối cùng là nâng cao đời sống của người dân; xây dựng khu dân cư văn minh, an toàn, nghĩa tình; giữ gìn và phát huy những giá trị tốt đẹp của cộng đồng.

Đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn đề nghị sau ngày hội, Ban Công tác Mặt trận ấp Mỹ Thành cùng bà con lựa chọn ít nhất một công trình hoặc phần việc thiết thực để thực hiện trong năm 2027; có thể là một tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp, một mô hình hỗ trợ sinh kế hoặc một hoạt động chăm lo cho người có hoàn cảnh khó khăn. Điều quan trọng là việc làm phải thiết thực, có kết quả cụ thể và mang lại lợi ích trực tiếp cho cộng đồng.

Dịp này, đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn đã tặng 5 phần quà cho các hộ dân tiêu biểu của ấp Mỹ Thành đã có thành tích đóng góp nổi bật trong cộng đồng, địa phương; trao bảng tượng trưng hỗ trợ 2 căn nhà Đại đoàn kết từ Quỹ Vì người nghèo tỉnh Đồng Tháp cho Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tân Phước 1.