Đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn: Điều chỉnh quy hoạch tạo cơ sở định hướng phát triển và triển khai các dự án đầu tư

Cuộc họp được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các xã, phường trong tỉnh. Tham dự buổi họp có đại diện các sở, ban, ngành tỉnh và đơn vị tư vấn.

Quang cảnh buổi làm việc.

Theo báo cáo, trong 9 tháng đầu năm 2026, GRDP của tỉnh ước tăng 7,44% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 4,16%; công nghiệp - xây dựng tăng 10,86%; dịch vụ tăng 8,23%.

Về công nghiệp, tỉnh quy hoạch 66 cụm công nghiệp với tổng diện tích khoảng 3.854,2 ha. Đến nay, có 22 cụm được thành lập, trong đó 17 cụm đi vào hoạt động, thu hút 126 dự án đầu tư, giải quyết việc làm cho khoảng 34.600 lao động.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Thanh Nhàn phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Tỉnh tiếp tục cơ cấu lại ngành Nông nghiệp theo hướng xanh, bền vững, đa giá trị và thích ứng với biến đổi khí hậu; triển khai các mô hình sản xuất lúa chất lượng cao, phát thải thấp. Lĩnh vực thương mại, dịch vụ, du lịch và logistics được quan tâm phát triển, gắn với lợi thế sông nước, miệt vườn, di sản và không gian ven biển.

Về hạ tầng, quy hoạch định hướng phát triển mạng lưới cao tốc, quốc lộ, đường tỉnh, giao thông liên vùng, đường thủy và cảng biển nhằm tăng cường kết nối, tạo động lực thu hút đầu tư. Toàn tỉnh hiện có 35 đô thị, tỷ lệ đô thị hóa đạt 31,86%; mục tiêu đến năm 2030 đạt 50%.

Tại cuộc họp, đơn vị tư vấn trình bày phương án phát triển các dự án giao thông trọng điểm, tăng cường kết nối nội tỉnh và liên vùng; khai thác quỹ đất dọc các tuyến giao thông, nút giao cao tốc để phát triển đô thị, thương mại - dịch vụ, công nghiệp, logistics, nhà ở xã hội và khu tái định cư. Đồng thời, đơn vị tư vấn đề xuất phương án xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại các xã, phường. Đại diện các sở, ngành, địa phương đóng góp ý kiến nhằm hoàn thiện các phương án, bảo đảm phù hợp thực tiễn và phát huy tiềm năng, lợi thế của từng khu vực.

Phát biểu chỉ đạo, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Nhàn nhấn mạnh, việc điều chỉnh quy hoạch tỉnh có ý nghĩa quan trọng, tạo cơ sở định hướng phát triển và triển khai các dự án đầu tư. Quy hoạch cần bảo đảm tầm nhìn dài hạn, xác định rõ các trục, hành lang và động lực phát triển; chú trọng kết nối giao thông đường bộ, đường thủy với các khu công nghiệp, khu kinh tế và vùng có tiềm năng, tạo liên kết đồng bộ, mở rộng không gian phát triển.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương và đơn vị tư vấn tiếp thu ý kiến đóng góp, khẩn trương rà soát, bổ sung, hoàn thiện phương án điều chỉnh quy hoạch theo đúng định hướng và quy định pháp luật. Quá trình thực hiện phải bảo đảm tiến độ, chất lượng, tính đồng bộ và khả thi; tuân thủ đầy đủ trình tự, thủ tục lấy ý kiến, thẩm định.

Các đơn vị cần chủ động phối hợp, rà soát những nội dung chồng chéo giữa quy hoạch tỉnh với quy hoạch ngành, quy hoạch sử dụng đất và các quy hoạch liên quan; kịp thời tháo gỡ khó khăn, hạn chế vướng mắc khi triển khai dự án. Qua đó, khai thác hiệu quả nguồn lực, tạo thuận lợi thu hút đầu tư, phát huy tiềm năng, lợi thế, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian tới.