Đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn: Chủ động dự báo, quyết liệt hành động, ứng dụng công nghệ trong bảo đảm an ninh, trật tự

Đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Thiếu tướng Lâm Phước Nguyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị, cùng sự tham dự của lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến 102 xã, phường.

Trong 9 tháng đầu năm, Công an tỉnh bám sát chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy và UBND tỉnh, triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT).

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Nhàn trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Thiếu tướng Lâm Phước Nguyên.

An ninh chính trị được giữ vững ổn định; công tác bảo đảm an ninh, an toàn các sự kiện chính trị quan trọng được triển khai chủ động. Công an tỉnh quyết liệt thực hiện các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, không để hình thành băng nhóm tội phạm. Nhờ đó, tội phạm về trật tự xã hội được kiềm chế, giảm 10,65% so với cùng kỳ. Các hành vi vi phạm pháp luật về kinh tế, buôn lậu, môi trường và ma túy được phát hiện, xử lý nhiều hơn; hơn 500 tụ điểm cờ bạc bị triệt xóa.

Công tác điều tra, khám phá án đạt và vượt chỉ tiêu được giao, đúng quy định pháp luật, không để xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm. Công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội tiếp tục được tăng cường, phục vụ hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm. Tai nạn giao thông được kiềm chế trên cả 3 tiêu chí so với kỳ liền kề và cùng kỳ năm 2025.

Trao Bằng khen cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trên các mặt công tác.

Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tiếp tục được củng cố, với 13 mô hình phong trào và 10 mô hình dân vận khéo phát huy hiệu quả. Trong đó, các mô hình “Trạm dừng chân nghĩa tình”, “Ba đồng hành cùng đồng bào các tôn giáo”, “Chăm lo cho con can phạm nhân” góp phần lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ Công an gần dân, trọng dân, vì Nhân dân phục vụ.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được; đồng thời nhấn mạnh, từ nay đến cuối năm, thời gian không còn nhiều nhưng nhiệm vụ của ngành rất nặng nề. Đồng chí đề nghị lực lượng Công an tiếp tục phát huy kết quả, tập trung thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Về an ninh quốc gia, an ninh chính trị, ngành nâng cao chất lượng công tác nắm, phân tích và dự báo tình hình, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; chủ động nâng cao các phương án bảo vệ tuyệt đối an toàn cho các mục tiêu, sự kiện chính trị quan trọng, các đoàn lãnh đạo đến thăm và làm việc, các công trình trọng điểm, đặc biệt là các hoạt động dịp cuối năm, Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán; phối hợp chặt chẽ với quân sự, biên phòng và các ngành, địa phương để bảo đảm thông tin, thống nhất chỉ huy thông suốt từ nay đến cuối năm.

Về công tác phòng, chống ma túy, Công an tỉnh mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm; tổng kiểm tra, xử lý các loại đối tượng về ma túy; triệt phá các điểm tệ nạn ma túy trên địa bàn.

Ngành tập trung tham mưu xử lý tội phạm kinh tế, tham nhũng, môi trường, hàng giả, buôn lậu, gian lận thương mại và vi phạm an toàn thực phẩm.

Công an tỉnh phát huy các giải pháp kéo giảm, kiềm chế tai nạn giao thông, cháy nổ và các sự cố, tai nạn lớn. Chủ tịch UBND tỉnh “đặt hàng” Ban Giám đốc Công an tỉnh nghiên cứu giải pháp ứng dụng công nghệ, AI hỗ trợ lực lượng Công an trong việc cảnh báo, phát hiện và xử lý vi phạm giao thông, cũng như các nguy cơ vi phạm an ninh, trật tự.

Đối với công tác bảo đảm an ninh nhân dân, đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn đề nghị nâng cao hiệu quả phối hợp, chỉ huy, kiểm tra; rà soát, đánh giá lại các mô hình. Những mô hình hay, hiệu quả, có sức lan tỏa lớn cần được nhân rộng để tạo sự hưởng ứng, đồng thuận tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị và Nhân dân.

Tại hội nghị, thừa ủy quyền, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Nhàn trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Thiếu tướng Lâm Phước Nguyên, Giám đốc Công an tỉnh, vì đã có thành tích trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.Cũng tại hội nghị, Bộ Công an và UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 39 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trên các mặt công tác.