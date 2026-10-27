Đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn: BIM cần đánh giá tính khả thi của các dự án năng lượng tái tạo tại Đồng Tháp theo đề xuất

Tại buổi làm việc, BIM đề xuất nghiên cứu, khảo sát, đánh giá tiềm năng phát triển các dự án điện mặt trời, điện gió; đồng thời kiến nghị xem xét bổ sung các dự án vào Điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch điện VIII điều chỉnh), gắn với phân kỳ công suất và đầu tư đồng bộ hệ thống lưới điện.

Quang cảnh buổi làm việc.

Theo đánh giá của BIM, Đồng Tháp có tiềm năng phát triển năng lượng tái tạo nhờ địa hình tương đối bằng phẳng, điều kiện bức xạ mặt trời cao thuận lợi, đặc biệt tại khu vực phía Tây Bắc của tỉnh. Bên cạnh đó, khu vực ven biển phía Đông có điều kiện để nghiên cứu phát triển các dự án điện gió ven bờ và điện gió ngoài khơi với quy mô công suất lớn.

Cụ thể, trong giai đoạn 2026 - 2030, BIM đề xuất ưu tiên nghiên cứu, triển khai hai dự án năng lượng tái tạo, gồm: Dự án Điện gió Tân Thành 2, công suất 100 MW ở giai đoạn 1 và 226 MW ở giai đoạn 2; Dự án Điện mặt trời Tháp Mười 1, công suất 74 MW. Theo đề xuất của doanh nghiệp, tổng vốn đầu tư dự kiến của các dự án khoảng 17.500 tỷ đồng, cung cấp khoảng 1.380 GWh điện sạch mỗi năm, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Các dự án được kỳ vọng đóng góp trực tiếp vào mục tiêu tăng trưởng GRDP bình quân từ 9,5 - 10%/năm của Đồng Tháp trong giai đoạn 2026 - 2030.

Đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn phát biểu tại buổi làm việc.

Bên cạnh đó, BIM đề xuất nghiên cứu, khảo sát các dự án điện mặt trời với tổng công suất dự kiến 500 MW, tại các phường Hồng Ngự, An Bình, Thường Lạc và các xã Tân Hồng, Tân Thành, Tam Nông, Phú Thọ, An Hòa, Thường Phước. Đối với điện gió, doanh nghiệp đề xuất nghiên cứu các dự án có tổng công suất dự kiến 500 MW tại khu vực ven biển, gồm các địa bàn: Gia Thuận, Tân Đông, Tân Điền và Gò Công Đông.

Các đề xuất được định hướng nghiên cứu, bổ sung vào Quy hoạch điện VIII điều chỉnh trong giai đoạn 2026 - 2030, định hướng đến năm 2035. Việc triển khai các dự án sẽ được xem xét trên cơ sở đánh giá tiềm năng, sự phù hợp với quy hoạch và khả năng đầu tư đồng bộ hạ tầng lưới điện.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn đề nghị Công ty Cổ phần Tập đoàn Năng lượng BIM tiếp tục nghiên cứu, đánh giá tính khả thi của các dự án đề xuất, bảo đảm phù hợp với quy hoạch, không chồng lấn, xung đột với các dự án khác và khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương.

Đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn Năng lượng BIM phát biểu tại buổi làm việc.

Đối với các dự án điện gió, điện mặt trời do BIM đề xuất, đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn đề nghị doanh nghiệp phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành liên quan để rà soát vị trí, đánh giá điều kiện đầu tư, hoàn thiện hồ sơ và thực hiện các thủ tục theo quy định. Trên cơ sở đề xuất, cam kết của doanh nghiệp và kết quả nghiên cứu tính khả thi, các sở, ngành tham mưu UBND tỉnh xem xét, báo cáo cấp có thẩm quyền liên quan đến Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, phù hợp với định hướng phát triển giai đoạn 2026 - 2030.

Đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn nhấn mạnh, việc nghiên cứu các phương án đầu tư cần bảo đảm hiệu quả tổng thể, hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, nhà đầu tư và người dân; vừa phát triển nguồn năng lượng sạch, vừa phát huy giá trị sử dụng đất, mặt nước và tạo thêm động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn khẳng định, tỉnh Đồng Tháp luôn quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư nghiên cứu, triển khai dự án theo quy định pháp luật; đồng thời mong muốn BIM tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm, nghiên cứu các phương án đầu tư phù hợp, góp phần khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của tỉnh, thúc đẩy phát triển năng lượng sạch và đa dạng hóa các động lực tăng trưởng kinh tế địa phương.