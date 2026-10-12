Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương tiếp xúc cử tri tại Đắk Lắk

Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương và các đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk tại hội nghị tiếp xúc cử tri. (Ảnh: Cộng tác viên)

Tham gia tiếp xúc cử tri có các đại biểu Quốc hội thuộc đơn vị bầu cử số 1, gồm các đồng chí: Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương; Nguyễn Thái Học, Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Trung ương; Lê Đào An Xuân, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk.

Các đại biểu dự hội nghị. (Ảnh: Cộng tác viên)

Dự hội nghị có các đồng chí đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan và lãnh đạo các địa phương.

Tại Hội nghị, đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk thông tin đến cử tri về dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI; đồng thời lắng nghe, tiếp thu các ý kiến, kiến nghị liên quan đời sống dân sinh, phát triển kinh tế, xã hội và những vấn đề cử tri quan tâm.

Cử tri nêu ý kiến tại hội nghị. (Ảnh: Cộng tác viên)

Cử tri các địa phương kiến nghị nhiều vấn đề thiết thực, gắn với đời sống và hoạt động sản xuất. Trong đó, cử tri đề nghị quan tâm đầu tư cơ sở vật chất tại các khu phố; có giải pháp ổn định giá thu mua cá ngừ đại dương; hỗ trợ xây dựng nhà ở an toàn cho người dân vùng thường xuyên chịu ảnh hưởng của lũ lụt; nâng cấp đường giao thông và đầu tư kè chắn sóng khu vực Long Thủy.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Cộng tác viên)

Cử tri cũng kiến nghị xem xét, sửa đổi các quy định pháp luật liên quan hoạt động khai thác thủy sản, đồng thời quan tâm chế độ, chính sách đối với chức danh cấp phó tại các khu phố…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị ghi nhận, tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri; khẳng định đây là những vấn đề thiết thực, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của nhân dân và những khó khăn, vướng mắc phát sinh từ thực tiễn. Đồng chí mong muốn cử tri tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, đóng góp ý kiến về những vấn đề liên quan đời sống dân sinh, cơ chế, chính sách và quá trình thực thi pháp luật để Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh có cơ sở tổng hợp, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk Hồ Thị Nguyên Thảo trả lời các ý kiến cử tri tại Hội nghị. (Ảnh: Cộng tác viên)

Đối với những kiến nghị thuộc thẩm quyền của địa phương, các sở, ngành và Ủy ban nhân dân tỉnh cần chủ động xem xét, giải quyết, trả lời cử tri. Những vấn đề thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Quốc hội và các bộ, ngành Trung ương sẽ được Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổng hợp, chuyển đến cơ quan chức năng. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cũng sẽ theo dõi, giám sát quá trình giải quyết, góp phần bảo đảm các kiến nghị chính đáng của cử tri được xem xét, xử lý theo quy định.

Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Cộng tác viên)

Thông tin về tình hình kinh tế, xã hội 9 tháng đầu năm 2026, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị cho biết, kinh tế cả nước đạt nhiều kết quả tích cực. Theo số liệu được cung cấp, GDP tăng 9,01% so với cùng kỳ năm trước; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 12,3%; lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng hơn 14% so cùng kỳ. Có nhiều địa phương đạt mức tăng trưởng từ 10% trở lên. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đến hết ngày 30/9 đạt 64,8% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Những vấn đề kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Quốc hội và các bộ, ngành Trung ương sẽ được Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổng hợp, chuyển đến cơ quan chức năng. (Ảnh: Cộng tác viên)

Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị đề nghị các cấp, các ngành tiếp tục phát huy kết quả đạt được, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong sản xuất, kinh doanh; đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, phát huy các động lực tăng trưởng, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội đã đề ra.