Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị phát biểu tại Hội thảo khoa học Định hướng phát triển công nghiệp hỗ trợ Việt Nam
Ngày 30/9/2026, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Phú Thọ, Ban Chính sách, chiến lược Trung ương phối hợp với Bộ Công Thương và Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Định hướng phát triển công nghiệp hỗ trợ Việt Nam”. Phát biểu đề dẫn Hội thảo, Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương nhấn mạnh 7 nhóm vấn đề.
Nguồn Tạp chí Công thương: https://tapchicongthuong.vn/video/video--dong-chi-nguyen-thanh-nghi-phat-bieu-tai-hoi-thao-khoa-hoc-dinh-huong-phat-trien-cong-nghiep-ho-tro-viet-nam-554050.htm