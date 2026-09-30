Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị phát biểu tại Hội thảo khoa học Định hướng phát triển công nghiệp hỗ trợ Việt Nam

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 299/NQ-CP sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Nghị quyết số 30/NQ-CP về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam và Nghị quyết số 155/NQ-CP sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Nghị quyết số 30/NQ-CP.