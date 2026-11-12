Đồng chí Nguyễn Thành Minh được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và các đại biểu thực hiện nghi thức Chào cờ.

Dự Kỳ họp có các đồng chí: Trịnh Xuân Trường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, đại diện các vụ thuộc các ban Đảng Trung ương; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh; Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.

Tại Kỳ họp, HĐND tỉnh tiến hành công tác nhân sự, bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2026-2031.

Chủ tọa Kỳ họp.

Trên cơ sở Tờ trình của Chủ tịch UBND tỉnh về việc giới thiệu nhân sự bầu Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2026-2031, các đại biểu HĐND tỉnh đã bầu đồng chí Nguyễn Thành Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2026-2031.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy chúc mừng các đồng chí nhận nhiệm vụ mới.

Cũng tại Kỳ họp, đồng chí Phạm Duy Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Y tế; đồng chí Nguyễn Bá Chính, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Công Thương, được giới thiệu và bầu là Ủy viên UBND tỉnh Thái Nguyên khóa XV, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đại biểu biểu quyết tại Kỳ họp.

Việc kịp thời kiện toàn các chức danh thuộc bộ máy lãnh đạo UBND tỉnh nhằm bảo đảm tính ổn định, liên tục và tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác chỉ đạo, điều hành, đáp ứng yêu cầu phát triển toàn diện của tỉnh.

Theo chương trình, Kỳ họp cũng xem xét, thông qua dự thảo Nghị quyết về việc bổ sung danh mục dự án phải thu hồi đất trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Bùi Văn Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, phát biểu bế mạc Kỳ họp.

Phát biểu bế mạc Kỳ họp, đồng chí Bùi Văn Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, thay mặt HĐND tỉnh chúc mừng tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh và 2 Ủy viên UBND tỉnh. Đồng thời bày tỏ tin tưởng các đồng chí sẽ phát huy tốt năng lực, tinh thần trách nhiệm, đóng góp quan trọng vào sự phát triển của tỉnh thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Thành Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Họ tên: Nguyễn Thành Minh Năm sinh: 1982 Quê quán: Phường Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên Thường trú: Phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế nông nghiệp Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp Trước khi được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên, đồng chí từng đảm nhiệm các chức vụ: Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên;

Bí thư Huyện ủy Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên (trước sắp xếp đơn vị hành chính);

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đại Từ (sau sắp xếp đơn vị hành chính);

Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Thái Nguyên.