Đồng chí Nguyễn Thanh Long được bầu giữ chức Chủ tịch UBND Đặc khu Phú Quý

Quang cảnh phiên họp Kỳ họp thứ 9 (chuyên đề) của Đặc khu Phú Quý

Tham dự kỳ họp có đồng chí Đỗ Thái Dương, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy đặc khu; đồng chí Nguyễn Văn Trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND đặc khu; đồng chí Nguyễn Thanh Long, Phó Bí thư Đảng ủy đặc khu; đồng chí Lê Hồng Lợi, Chủ tịch UBND đặc khu; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam đặc khu và các đại biểu HĐND đặc khu khóa II.

Các đại biểu tham dự kỳ họp

Tại kỳ họp, HĐND đặc khu đã xem xét Tờ trình về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND đặc khu khóa II, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với đồng chí Lê Hồng Lợi. Sau khi thảo luận, các đại biểu biểu quyết thống nhất thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm theo quy định.

Tiếp đó, HĐND đặc khu tiến hành quy trình bầu Chủ tịch UBND đặc khu khóa II, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Trước đó, ngày 9/11, thực hiện quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Thanh Long, Phó Giám đốc Sở Xây dựng được điều động đến công tác tại Đảng ủy Đặc khu Phú Quý, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy đặc khu, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đồng chí được giới thiệu để HĐND đặc khu xem xét, bầu giữ chức Chủ tịch UBND đặc khu.

Đồng chí Nguyễn Thanh Long nhận được 100% số phiếu của đại biểu tham gia bỏ phiếu và được bầu giữ chức Chủ tịch UBND Đặc khu Phú Quý khóa II, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, các đại biểu đã tiến hành bỏ phiếu kín. Kết quả, đồng chí Nguyễn Thanh Long nhận được 100% số phiếu của đại biểu tham gia bỏ phiếu và được bầu giữ chức Chủ tịch UBND Đặc khu Phú Quý khóa II, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Thanh Long trân trọng cảm ơn sự tin tưởng, tín nhiệm của các đại biểu HĐND đặc khu; đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực, phát huy tinh thần trách nhiệm, giữ gìn đoàn kết, cùng tập thể UBND đặc khu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Phú Quý ngày càng phát triển.

Tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Thanh Long nhận nhiệm vụ mới, đồng thời tặng hoa tri ân đồng chí Lê Hồng Lợi

Dịp này, lãnh đạo Đảng ủy và HĐND đặc khu đã tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Thanh Long nhận nhiệm vụ mới; đồng thời tặng hoa tri ân đồng chí Lê Hồng Lợi, ghi nhận những đóng góp trong quá trình công tác và lãnh đạo, điều hành UBND đặc khu.