Đồng chí Nguyễn Thanh Liêm được bầu làm Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố Hà Nội khóa VIII

Các đại biểu tham dự Đại hội. Ảnh: Quang Thái.

Chiều 8-10, Đại hội đại biểu Hội Nhà báo thành phố Hà Nội khóa VIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 diễn ra phiên họp chính thức. Đại hội là dấu mốc quan trọng trong lịch sử phát triển của Hội và đời sống báo chí Thủ đô trong kỷ nguyên mới.

Dự và chỉ đạo Đại hội có: Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi; Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong; Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai.

Cùng dự Đại hội có đại diện các sở, ban, ngành; đại diện Hội Nhà báo các tỉnh, thành phố; cùng 105 đại biểu đại diện hơn 800 hội viên.

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong; Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai thay mặt Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tặng hoa và bức trướng cho Hội Nhà báo thành phố Hà Nội. Ảnh: Quang Thái.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi thay mặt Hội Nhà báo Việt Nam tặng hoa cho Hội Nhà báo thành phố Hà Nội. Ảnh: Quang Thái.

Dấu mốc quan trọng trong lịch sử phát triển của Hội Nhà báo thành phố Hà Nội

Trình bày diễn văn khai mạc tại Đại hội, Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2020 – 2025 Tô Quang Phán cho biết, với bề dày 38 năm xây dựng và phát triển, Hội Nhà báo thành phố Hà Nội đã trải qua 7 kỳ Đại hội. Hội là “mái nhà” tập hợp, đoàn kết các hội viên - nhà báo, cùng nhau phấn đấu, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị trong công tác tuyên truyền của thành phố và đất nước.

Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2020 – 2025 Tô Quang Phán đọc diễn văn khai mạc Đại hội. Ảnh: Quang Thái

“Nhìn lại nhiệm kỳ qua, có thể khẳng định: Báo chí Thủ đô đã có những đóng góp tích cực trong việc tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phản ánh kịp thời hoạt động của đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng của Thủ đô và cả nước; làm tốt chức năng phản ánh thực tế, định hướng dư luận xã hội, động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tích cực, hăng hái thi đua triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương và thành phố trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, nhiệm vụ, giải pháp, chương trình công tác trọng tâm, trọng điểm…, đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống”, nhà báo Tô Quang Phán nói.

Theo đồng chí Tô Quang Phán, Đại hội lần thứ VIII Hội Nhà báo thành phố Hà Nội có nhiệm vụ đánh giá kết quả công tác Hội trong nhiệm kỳ 2020-2025 và định hướng hoạt động cho nhiệm kỳ 2026-2031, trên tinh thần “Đoàn kết - Bản lĩnh - Chuyên nghiệp - Nhân văn”. Đại hội sẽ hoàn thành nhiều nội dung quan trọng: Kiểm điểm công tác nhiệm kỳ 5 năm qua, đề ra phương hướng nhiệm vụ trong 5 năm tới (2026-2031); bầu Ban Chấp hành khoá VIII, Ban Chấp hành tiến hành bầu các chức danh lãnh đạo Hội khóa mới, bầu Ban Kiểm tra và Trưởng ban Kiểm tra...

Kết quả Đại hội VIII có ý nghĩa rất quan trọng – là định hướng, là tiền đề tạo ra bước chuyển biến mới trong nhiệm kỳ hoạt động 5 năm tới của Hội Nhà báo thành phố Hà Nội. Đại hội VIII là dấu mốc quan trọng trong lịch sử phát triển của Hội Nhà báo Hà Nội và đời sống báo chí Thủ đô, nhất là trong giai đoạn hiện nay, các cơ quan báo chí Thủ đô và cả nước đã thực hiện cơ bản việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy, hệ thống báo chí, truyền thông. Đây cũng là cơ hội để báo chí phát triển bứt phá, nhanh, bền vững, phù hợp với xu thế phát triển công nghệ, chuyển đổi số của đất nước. Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2020 - 2025 Tô Quang Phán.

Tăng cường chuyển đổi số, phát huy giá trị văn hóa Thăng Long – Hà Nội

Ghi nhận những kết quả của Hội Nhà báo thành phố Hà Nội thời gian qua, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, đổi mới sáng tạo, đoàn kết vượt khó của đội ngũ người làm báo Thủ đô trong nhiệm kỳ qua.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai phát biểu. Ảnh: Quang Thái

Theo đồng chí Bùi Huyền Mai, Hội đã khẳng định vai trò xung kích trên mặt trận tư tưởng - văn hóa; tích cực tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của thành phố, việc triển khai thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đẩy nhanh tiến độ các dự án, công trình trọng điểm của thành phố, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu độc, sai sự thật trên không gian mạng; tích cực phát hiện, cổ vũ và lan tỏa mạnh mẽ các tấm gương người tốt, việc tốt, nhân tố mới, bồi đắp nét đẹp thanh lịch, văn minh của người Tràng An, người Hà Nội…

Để công tác Hội thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, đồng chí Bùi Huyền Mai đề nghị Hội cần củng cố, kiện toàn mô hình tổ chức của Hội và các chi hội trực thuộc theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp sau quá trình sáp nhập các cơ quan báo chí; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh; quan tâm nhiều hơn đến hội viên là phóng viên trẻ, nhà báo trẻ; tạo điều kiện để thế hệ trẻ được rèn luyện, đi thực tế, trao đổi nghiệp vụ, tiếp cận công nghệ mới và kế thừa truyền thống tốt đẹp của báo chí Thủ đô.

Đồng chí Bùi Huyền Mai cũng lưu ý Hội cần đặc biệt coi trọng bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội, khơi dậy tinh thần cống hiến, sáng tạo của hội viên; đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện nghiêm các quy định về đạo đức nghề nghiệp, quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo.

“Hội cần tăng cường vai trò giám sát, phản biện xã hội; đi sâu hơn vào những vấn đề lớn của thành phố, xây dựng chính quyền đô thị hiện đại; chuyển đổi số; phát triển hạ tầng; bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa Thăng Long – Hà Nội; xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh; bảo đảm an sinh xã hội; bảo vệ môi trường; phát triển kinh tế xanh, kinh tế số; xây dựng nông thôn mới; chăm lo đời sống nhân dân", đồng chí Bùi Huyền Mai lưu ý.

Những người làm báo cần đến tận cơ sở, lắng nghe tiếng nói của nhân dân, phát hiện những vấn đề từ thực tiễn, những vấn đề nhân dân quan tâm, để phản ánh, tham mưu, hiến kế giúp lãnh đạo thành phố kịp thời tháo gỡ; đồng thời giải thích, tuyên truyền để nhân dân hiểu đúng, đồng thuận và tham gia thực hiện các chủ trương lớn của thành phố” Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai

Đóng góp ý kiến cho Đại hội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi đánh giá cao những kết quả và đóng góp của Hội Nhà báo thành phố Hà Nội trong sự nghiệp phát triển chung của Báo chí Việt Nam.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi phát biểu. Ảnh: Quang Thái.

Trước những yêu cầu phát triển trong kỷ nguyên mới, ông Nguyễn Đức Lợi đề nghị Hội Nhà báo thành phố Hà Nội cần thực hiện tốt nhiều nhiệm vụ quan trọng, trong đó tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện hiệu quả Chỉ thị 43 của Ban Bí thư, Chỉ thị 34 của Thành ủy Hà Nội, đặc biệt là Chỉ thị 05 ngày 30-3-2026 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với báo chí, truyền thông trên không gian mạng trong tình hình mới; xây dựng đội ngũ người làm báo Thủ đô có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân; chủ động đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch, nhất là trên môi trường mạng và các nền tảng số.

Đồng thời, ông Nguyễn Đức Lợi đề nghị, Hội Nhà báo Hà Nội cần đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong hoạt động báo chí; tập trung đào tạo kỹ năng số, báo chí dữ liệu, đa nền tảng, đạo đức AI, bản quyền và an toàn dữ liệu cho hội viên; không ngừng nâng cao chất lượng tác phẩm báo chí, chú trọng đào tạo thế hệ trẻ kế cận; đẩy mạnh phong trào sáng tạo tác phẩm chất lượng cao; phấn đấu mỗi năm có ít nhất 3-5 tác phẩm đoạt Giải Báo chí quốc gia; tổ chức tốt các giải báo chí của thành phố, trên cơ sở rà soát, thống nhất đầu mối theo quy định mới…

Những kết quả tạo nền tảng cho nhiệm kỳ mới

Báo cáo tại Đại hội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Hà Nội nhiệm kỳ 2020 - 2025 Kiều Thanh Hùng cho biết, nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra trong bối cảnh báo chí Thủ đô có nhiều thay đổi lớn về tổ chức, mô hình hoạt động và phương thức làm báo. Thực hiện Đề án sắp xếp, phát triển và quản lý báo chí thành phố Hà Nội đến năm 2025, hệ thống báo chí Thủ đô từng bước được tinh gọn.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Hà Nội nhiệm kỳ 2020 - 2025 Kiều Thanh Hùng phát biểu.

Đáng chú ý, cùng với quá trình tinh gọn tổ chức, báo chí Hà Nội từng bước thích ứng với sự phát triển của công nghệ. Các cơ quan báo chí đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động nghiệp vụ, điều hành, quản lý; một số đơn vị định hướng xây dựng tòa soạn hội tụ, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, phát triển hệ sinh thái đa nền tảng. Nhiều sản phẩm báo chí hiện đại như long-form, megastory, e-magazine, podcast... được triển khai, tạo hiệu ứng truyền thông tích cực.

Cùng với đó, công tác bồi dưỡng nghiệp vụ được triển khai bằng nhiều hình thức. Hội tổ chức các lớp tập huấn theo chuyên đề, các chuyến đi thực tế, giao lưu, tọa đàm, hội thảo... Hơn 200 lượt nhà báo, hội viên đã tham gia các đoàn đi thực tế, trao đổi nghiệp vụ tại nhiều địa phương.

Những kết quả trên góp phần tạo dấu ấn của Hội Nhà báo thành phố. Năm 2022, Hội được UBND thành phố tặng Cờ thi đua xuất sắc; các năm 2022, 2023, 2024, 2025 được Thành ủy, UBND thành phố tặng Bằng khen. Hội Nhà báo Việt Nam tặng Cờ thi đua xuất sắc cho Hội vào các năm 2020 và 2024.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Đại hội cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế cần khắc phục. Nội dung và phương thức hoạt động của Hội chưa được đổi mới nhiều, chưa thật phong phú; hoạt động của các ban công tác và câu lạc bộ chưa đều. Chất lượng hoạt động giữa các Liên chi hội, Chi hội chưa đồng đều...

Trong bối cảnh đó, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đặt ra yêu cầu chuyển mạnh từ đổi mới từng phần sang đổi mới toàn diện. Hội xác định tiếp tục củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động và xây dựng đội ngũ người làm báo Thủ đô tinh gọn, vững vàng về chính trị, giỏi nghiệp vụ, có đạo đức trong sáng. Đồng thời, các cơ quan báo chí Hà Nội được định hướng trở thành những cơ quan báo chí chủ lực đa phương tiện, đa nền tảng, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và thích ứng với môi trường truyền thông mới.

Tham luận tại Đại hội, các đại biểu đánh giá cao những kết quả Hội Nhà báo thành phố Hà Nội đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời thống nhất cao với phương hướng, nhiệm vụ đề ra trong nhiệm kỳ tới. Các tham luận cũng tập trung đề cập đến yêu cầu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo (AI) trong hoạt động báo chí; phát huy giá trị văn hóa Thăng Long - Hà Nội, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động báo chí Thủ đô trong giai đoạn mới.

Bốn nhóm nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Hội Nhà báo khóa VIII - nhiệm kỳ 2026 - 2031 với 15 đồng chí. Trong đó, đồng chí Nguyễn Thanh Liêm, Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội, được bầu làm Chủ tịch Hội.

Tân Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố Hà Nội khóa VIII - nhiệm kỳ 2026 - 2031 Nguyễn Thanh Liêm phát biểu. Ảnh: Quang Thái.

Phát biểu tại Đại hội, tân Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố Hà Nội khóa VIII - nhiệm kỳ 2026 - 2031 Nguyễn Thanh Liêm nhận định, báo chí Thủ đô đang trong quá trình sắp xếp, tổ chức lại bộ máy, đổi mới mô hình hoạt động và phương thức làm nghề. Trong bước chuyển mình ấy, Hội Nhà báo thành phố Hà Nội phải gần hội viên hơn nữa, lắng nghe những trăn trở và ý kiến chỉ đạo từ cơ sở.

Trước những yêu cầu, đòi hỏi mới, tân Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố Hà Nội Nguyễn Thanh Liêm quán triệt 4 nhóm nhiệm vụ trọng tâm Hội cần thực hiện trong nhiệm kỳ tới:

Thứ nhất, giữ vững bản lĩnh chính trị, gìn giữ sự liêm chính và nâng cao sức thuyết phục của báo chí Thủ đô. Hội sẽ coi trọng bồi dưỡng chính trị gắn với thực tiễn làm nghề; thực hiện nghiêm các quy định về đạo đức nghề nghiệp và ứng xử trên không gian mạng. Những người làm báo Hà Nội còn có trách nhiệm góp phần giải quyết những vấn đề của Thủ đô, từ giao thông, môi trường, đời sống dân sinh đến bảo tồn di sản, phát triển văn hóa; báo chí cần phát hiện cách làm hay, phản ánh thẳng thắn bất cập và theo đuổi vấn đề đến cùng. Tình yêu Hà Nội phải hiện diện trong sự hiểu biết, trong thái độ xây dựng và trong đóng góp cụ thể của mỗi người cầm bút.

Thứ hai, chăm lo hội viên, củng cố tình đồng nghiệp và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người làm báo. Hội Nhà báo thành phố Hà Nội sẽ cùng các Liên chi hội, Chi hội nắm bắt tâm tư hội viên, nhất là trong quá trình sắp xếp tổ chức; duy trì đầu mối tiếp nhận kiến nghị và phản hồi có trách nhiệm. Khi hội viên bị cản trở, đe dọa trong lúc tác nghiệp đúng pháp luật, Hội phải kịp thời phối hợp với cơ quan báo chí và cơ quan chức năng để bảo vệ, hỗ trợ.

Ra mắt Ban Chấp hành Hội Nhà báo thành phố Hà Nội khóa VIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Ảnh: Quang Thái.

Thứ ba, đổi mới hoạt động nghiệp vụ, giúp hội viên làm chủ cách làm báo hiện đại, trong đó bám sát mục tiêu mỗi Liên chi hội, Chi hội tổ chức ít nhất một lớp bồi dưỡng hằng năm. Hội sẽ phối hợp lựa chọn nội dung sát nhu cầu: từ phỏng vấn, điều tra, bình luận đến báo chí dữ liệu, sản xuất đa phương tiện và sử dụng trí tuệ nhân tạo có trách nhiệm. Mỗi khóa học cần giúp hội viên giải quyết được một yêu cầu thực tế trong công việc. Cùng với đó, cần nâng chất lượng Giải Báo chí Ngô Tất Tố và các hoạt động hỗ trợ sáng tạo; tạo điều kiện cho những đề tài có chiều sâu, những tác phẩm có phát hiện và tác động xã hội tích cực.

Thứ tư, xây dựng Ban Chấp hành trách nhiệm, đổi mới cách làm việc của Hội ngay từ đầu nhiệm kỳ. Ban Chấp hành cần dành thời gian làm việc với cơ sở, phân công rõ trách nhiệm và theo dõi kết quả đến cùng.

“Ngay sau Đại hội, chúng tôi sẽ cụ thể hóa Nghị quyết thành chương trình công tác, ưu tiên kiện toàn tổ chức, bồi dưỡng nghiệp vụ và chăm lo hội viên; đồng thời đẩy mạnh ứng dụng số trong quản lý, kết nối hoạt động Hội", đồng chí Nguyễn Thanh Liêm cho biết

Thước đo công tác Hội phải là những điều hội viên nhận được: một vướng mắc được hỗ trợ giải quyết, một kỹ năng được nâng lên, một tác phẩm tốt có thêm điều kiện để ra đời. Tân Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố Hà Nội, khóa VIII Nguyễn Thanh Liêm

Sau một ngày làm việc, Đại hội đại biểu Hội Nhà báo thành phố Hà Nội khóa VIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã thành công tốt đẹp, đề ra phương hướng, nhiệm vụ rõ ràng, tạo cơ sở để Hội tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động trong nhiệm kỳ mới.