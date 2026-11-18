Chiều 18-11, nhân kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11-1982 - 20-11-2026), đồng chí Nguyễn Thanh Hà - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến thăm, chúc mừng cán bộ, giáo viên, nhân viên 4 trường học, gồm: Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Khánh Sơn, Mầm non Đông Khánh Sơn (xã Đông Khánh Sơn); Tiểu học Tô Hạp, THPT Khánh Sơn (xã Khánh Sơn). Cùng đi có lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo và các địa phương.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hà trao lẵng hoa và quà chúc mừng của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Khánh Sơn.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hà trao lẵng hoa và quà chúc mừng của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho Trường Mầm non Đông Khánh Sơn.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hà thăm công tác tổ chức bếp ăn bán trú tại Trường Mầm non Đông Khánh Sơn.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hà trao lẵng hoa và quà chúc mừng của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho Trường Tiểu học Tô Hạp.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hà trao lẵng hoa và quà chúc mừng của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho Trường THPT Khánh Sơn.

Tại những nơi đến thăm, đồng chí Nguyễn Thanh Hà đã nghe lãnh đạo nhà trường thông tin về kết quả nổi bật trong công tác giảng dạy, học tập và định hướng phát triển thời gian tới. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Thanh Hà gửi lời chúc mừng đến tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam; ghi nhận những nỗ lực của đội ngũ cán bộ, nhà giáo và nhân viên nhà trường trong công tác dạy học, chăm sóc và nuôi dưỡng học sinh.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hà yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục quan tâm, rà soát, giải quyết kịp thời các kiến nghị của nhà trường để bảo đảm công tác giáo dục, chăm sóc học sinh. Cấp ủy, chính quyền các địa phương kịp thời giải quyết khó khăn của các trường theo thẩm quyền, thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đối với nhà giáo và học sinh.

Đồng chí mong muốn đội ngũ nhà giáo tiếp tục phát huy truyền thống, giữ vững phẩm chất, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, tận tâm với sự nghiệp giáo dục, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, xây dựng địa phương và tỉnh Khánh Hòa ngày càng văn minh, giàu đẹp.