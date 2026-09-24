Đồng chí Nguyễn Thành Diệu làm việc với các xã về tình hình phát triển kinh tế - xã hội

Đồng chí Nguyễn Thành Diệu phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo UBND xã Mỹ Quí đại diện các xã trình bày báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư năm 2026 và nhu cầu đầu tư hạ tầng phục vụ phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới đến năm 2030 của 5 xã.

Theo đó, sau sắp xếp đơn vị hành chính, 5 xã trên có tổng diện tích khoảng 475 km², dân số khoảng 160.667 người. Qua rà soát kết quả xây dựng nông thôn mới, mỗi xã có mức độ hoàn thành và hướng phát triển khác nhau nhưng cùng thiếu nguồn lực cho hạ tầng.

Xã Tháp Mười chuyển dần sang định hướng phường; các xã: Mỹ Quí, Thanh Mỹ, Đốc Binh Kiều, Trường Xuân tiếp tục hoàn thiện tiêu chí nông thôn mới và hình thành các trục giao thông, vùng sản xuất và công trình động lực có tính liên kết khu vực.

Về tiềm năng, các xã có vùng sản xuất nông nghiệp tập trung, mạng lưới hợp tác xã, tổ hợp tác, vùng trồng và hệ thống thủy lợi, thuận lợi triển khai Đề án một triệu héc-ta lúa chất lượng cao phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh.

Chủ tịch UBND xã Mỹ Quí Lê Văn Ngọt phát biểu tại buổi làm việc.

Đại diện các xã trình bày một số khó khăn hiện nay như: Nhu cầu đầu tư giao thông, thủy lợi, trường học, y tế, văn hóa, hạ tầng đô thị rất lớn, trong khi khả năng cân đối ngân sách cấp xã hạn chế; quy hoạch sau sắp xếp chưa hoàn chỉnh; một số chỉ tiêu về doanh nghiệp, thu ngân sách, phổ cập giáo dục, nhân lực y tế và tiêu chí nông thôn mới chưa sát hoặc vượt khả năng thực hiện…

Định hướng đến năm 2030, các địa phương kiến nghị tỉnh đầu tư giao thông liên vùng, liên xã, tuyến vành đai kết nối trung tâm Đốc Binh Kiều với Khu di tích quốc gia đặc biệt Gò Tháp, các trục của Thanh Mỹ và các tuyến kết nối Trường Xuân - Tháp Mười và Trường Xuân - Tân Thạnh.

Đồng thời, tiếp tục rà soát, sắp xếp và đầu tư mạng lưới trường học, trạm y tế, thiết chế văn hóa sau sắp xếp; cho phép nghiên cứu, cập nhật quy hoạch khu thương mại - dịch vụ, logistics và trung chuyển nông sản tại nút giao cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh với đường Hồ Chí Minh…

Quang cảnh buổi làm việc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thành Diệu ghi nhận sự nỗ lực và những kết quả các xã đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội trong 9 tháng năm 2026. Đồng thời, đề nghị trong những tháng cuối năm 2026, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền của các xã phải cố gắng đoàn kết, tập hợp, sắp xếp bố trí cán bộ và tổ chức thực hiện nhiệm vụ một cách khoa học; quan tâm tạo môi trường, điều kiện thuận lợi để đội ngũ cán bộ, công chức hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; xem lại các chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm 2026 cái nào chưa đạt thì tìm giải pháp, nguồn lực thực hiện cho đạt.

Đồng chí Nguyễn Thành Diệu đề nghị các xã tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là đội ngũ cán bộ, công chức thực thi nhiệm vụ ở các lĩnh vực khó khăn, nhạy cảm, phức tạp; tạo sự thống nhất, đoàn kết nội bộ; phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành để được hướng dẫn, hỗ trợ xử lý các vấn đề khó khăn.