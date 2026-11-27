Đồng chí Nguyễn Thị Hiền, Phó Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh trao Quyết định cho đồng chí Nguyễn Quốc Sang (bìa trái) và đồng chí Trương Hồ Phong (bìa phải).

Theo các quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh, đồng chí Trương Hồ Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Trưởng Ban Xây dựng Đảng Đảng ủy UBND tỉnh được điều động đến công tác tại Sở Nội vụ; nhiệm vụ cụ thể do Giám đốc Sở Nội vụ phân công.

Đồng thời, Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh quyết định tiếp nhận đồng chí Nguyễn Quốc Sang, Phó Trưởng Phòng Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ, đến công tác tại Đảng ủy UBND tỉnh và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Xây dựng Đảng Đảng ủy UBND tỉnh; thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Hiền đã trao quyết định và chúc mừng các đồng chí được điều động, bổ nhiệm; ghi nhận những đóng góp của đồng chí Trương Hồ Phong trong thời gian công tác tại Đảng ủy UBND tỉnh, đồng thời mong muốn đồng chí tiếp tục phát huy kinh nghiệm, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị mới.

Đối với đồng chí Nguyễn Quốc Sang, đồng chí Nguyễn Thị Hiền đề nghị trên cương vị công tác mới, khẩn trương tiếp cận nhiệm vụ, chủ động nghiên cứu, nắm bắt công việc; phát huy kinh nghiệm thực tiễn, phối hợp chặt chẽ với tập thể lãnh đạo và công chức Ban Xây dựng Đảng, đoàn kết, thống nhất trong tham mưu, triển khai thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.