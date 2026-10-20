Đồng chí Nguyễn Quang Minh giữ chức Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đồng Tháp

Tham dự Đại hội có các đồng chí: Đồng Huy Cương, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam; Đinh Văn Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Huỳnh Minh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp; cùng nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ.

Đồng chí Đồng Huy Cương, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, trao tặng Cờ lưu niệm chúc mừng Đại hội.

Đại hội tập trung đánh giá kết quả hoạt động đối ngoại nhân dân, thảo luận, thống nhất phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026 - 2031; đồng thời, đề ra các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh trong thời gian tới.

Trong nhiệm kỳ mới, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác đối ngoại; tăng cường các hoạt động hòa bình, đoàn kết, hữu nghị với các nước, nhất là các nước láng giềng và bạn bè truyền thống.

Đồng thời, chú trọng duy trì, mở rộng quan hệ hợp tác với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, vận động nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện các chương trình an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Ban Chấp hành Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh ra mắt Đại hội.

Bên cạnh đó, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh tiếp tục phối hợp với các Hội hữu nghị thành viên tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao, tăng cường sự hiểu biết giữa nhân dân Đồng Tháp với bạn bè quốc tế; phát huy vai trò cầu nối trong công tác đối ngoại nhân dân, góp phần quảng bá hình ảnh quê hương, con người Đồng Tháp đến bạn bè quốc tế.

Đồng chí Đồng Huy Cương, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trao Kỷ niệm chương “Vì hòa bình hữu nghị giữa các dân tộc” cho các cá nhân.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Đồng Huy Cương ghi nhận những kết quả Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đồng Tháp đạt được trong thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh, công tác đối ngoại nhân dân góp phần tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị, thúc đẩy quan hệ hợp tác với các nước và vận động nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế, xã hội địa phương.

Trao Bằng khen của Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cho các cá nhân đã có thành tích đóng góp tích cực trong công tác đối ngoại nhân dân giai đoạn 2019 - 2026.

Trong nhiệm kỳ 2026 - 2031, đồng chí đề nghị Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đồng Tháp tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; phát huy vai trò nòng cốt trong công tác đối ngoại nhân dân; củng cố, phát triển quan hệ với các đối tác quốc tế, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài.

Đồng thời, tăng cường phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương và các hội hữu nghị thành viên, nâng cao hiệu quả công tác vận động viện trợ, triển khai các chương trình hợp tác thiết thực, góp phần quảng bá hình ảnh quê hương, con người Đồng Tháp đến bạn bè quốc tế.

Trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Đinh Văn Dũng ghi nhận, biểu dương tinh thần đoàn kết, chủ động, tiếp tục kế thừa, phát huy và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong thời gian qua.

Đồng thời, đồng chí đề nghị Liên hiệp các tổ chức hữu nghị nhiệm kỳ mới tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hòa bình, đoàn kết, hữu nghị, chú trọng các nước láng giềng và đối tác truyền thống; đẩy mạnh công tác vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài, khai thác hiệu quả các nguồn lực quốc tế phục vụ phát triển kinh tế, xã hội và chăm lo đời sống Nhân dân; quan tâm công tác người Việt Nam ở nước ngoài, củng cố mối liên hệ với cộng đồng người gốc Việt, phát huy nguồn lực kiều bào hướng về quê hương, đất nước…

Đại hội thống nhất thông qua Điều lệ Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đồng Tháp gồm 8 chương, 27 điều; thông qua chương trình hoạt động của Ban Chấp hành khóa I, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Đại hội bầu Ban Chấp hành Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh khóa I gồm 37 Ủy viên; Ban Thường vụ gồm 5 đồng chí; Ban Kiểm tra gồm 3 đồng chí. Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ nhất bầu đồng chí Nguyễn Quang Minh giữ chức Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đồng Tháp.

Dịp này, Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tặng Cờ lưu niệm chúc mừng Đại hội. Bên cạnh đó, Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Kỷ niệm chương “Vì hòa bình hữu nghị giữa các dân tộc”, Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có đóng góp tích cực trong công tác đối ngoại nhân dân…