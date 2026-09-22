Đồng chí Nguyễn Phước Thiện khảo sát Dự án chuyển nước ngọt về Gò Công

Đồng chí Nguyễn Phước Thiện cùng Đoàn công tác khảo sát Dự án tại cầu Bến Chùa.

Theo đó, đồng chí Nguyễn Phước Thiện cùng Đoàn công tác đến khảo sát tại vị trí giao giữa tuyến kinh Nguyễn Tấn Thành - kinh Một, đây là điểm đầu của Dự án. Tiếp đến, Đoàn công tác đến các vị trí dự kiến đầu tư một số hạng mục công trình tại cầu Bến Chùa, cầu Gò Cát, cụm xi phông tại cống Tân Thuận Bình, cụm xi phông tại điểm đầu kinh Bình Phan.

Theo báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, dự kiến, Dự án có tổng mức đầu tư 2.900 tỷ đồng, từ nguồn vốn ngân sách Trung ương và địa phương. Thời gian thực hiện giai đoạn 2027 - 2030.

Dự kiến, Dự án sẽ đầu tư nạo vét các kinh hiện trạng để chuyển nước từ kinh Nguyễn Tấn Thành - kinh Phủ Chung Bến Chùa - kinh Bảo Định - rạch Hóc Đùng - rạch Bà Ngọt - rạch Gò Cát, Hóc Lựu - Rạch Ông Văn - kinh Tân Thuận Bình đến cụm xi phông. Chiều dài toàn tuyến kinh dẫn nước khoảng 40 km.

Đặc biệt là đầu tư cụm xi phông chuyển nước vượt kinh Chợ Gạo dài khoảng 130 m, kích thước ống xi phông và đường ống 3D2000 bằng thép, lưu lượng 20m³/s; trạm bơm tăng áp kết hợp cửa cống điều tiết…

Ngoài ra, Dự án còn đầu tư kinh chuyển nước Gò Công gồm: Nạo vét 3 tuyến kinh với chiều dài hơn 37 km (kinh Tham Thu, kinh Trần Văn Dõng, kinh Champeaux); cống kết hợp trạm bơm tại đầu kinh Trần Văn Dõng và đầu kinh Champeaux.

Đồng chí Nguyễn Phước Thiện cùng Đoàn công tác khảo sát cụm xi phông tại cống Tân Thuận Bình.

Việc đầu tư Dự án cho vùng Ngọt hóa Gò Công là giải pháp thủy lợi chiến lược, mang lại hiệu quả tổng hợp về kinh tế - xã hội, môi trường và an ninh nguồn nước.

Dự án không chỉ giải quyết tình trạng thiếu nước ngọt trong mùa khô, mà còn tạo nền tảng lâu dài để khu vực Gò Công phát triển ổn định, bền vững theo định hướng công nghiệp, đô thị, dịch vụ, du lịch biển và nông nghiệp công nghệ cao. Dự án góp phần bảo đảm nguồn nước phục vụ sinh hoạt, sản xuất và đời sống cho khoảng 500 ngàn người dân trong vùng Ngọt hóa Gò Công.

Đây là dự án mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội đối với vùng Ngọt hóa Gò Công. Chuyến khảo sát nhằm hoàn thiện đề xuất phương án đầu tư hiệu quả nhất để tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư, cũng như thực hiện các bước tiếp theo để nhanh chóng triển khai Dự án.