Đồng chí Nguyễn Phước Thiện khảo sát công tác chủ động ứng phó với lũ, triều cường

Đoàn công tác khảo sát một số điểm ứng phó với lũ, triều cường.

Đoàn công tác đã kiểm tra khu vực sạt lở bờ Tây Kinh Sườn 2 (tuyến kinh có tổng chiều dài khoảng 3.500 m, khu vực bị ảnh hưởng liên quan đến diện tích khoảng 650 ha); khảo sát công tác ứng phó với lũ tại ô bao số 2 - Giồng Bàng (ô Bảy Ngỏi), kiểm tra khu vực sạt lở bờ Tây Kinh Trung Tâm và một số tuyến đê thuộc Chương trình WB9...

Qua khảo sát thực tế, đồng chí Nguyễn Phước Thiện yêu cầu các đơn vị liên quan ưu tiên rà soát, khảo sát các tuyến đê để đánh giá hiện trạng, xác định nhu cầu đầu tư, sửa chữa, nâng cấp phù hợp. Đối với các tuyến đê thuộc Chương trình WB9, cần đánh giá cụ thể hiện trạng công trình; đồng thời kiểm soát tải trọng phương tiện lưu thông nhằm bảo đảm an toàn cho công trình.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Phước Thiện khảo sát tại cống Bảy Ngỏi.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các đơn vị rà soát, đánh giá hệ thống hạ tầng sau lũ, kịp thời phát hiện những vị trí xuống cấp, hư hỏng để có phương án xử lý, bảo đảm an toàn cho sản xuất và đời sống người dân.

Tại khu vực cống Bảy Ngỏi, đồng chí Nguyễn Phước Thiện đề nghị các đơn vị kiểm tra, đánh giá tình trạng ngập nước và mức độ ảnh hưởng đến cơ sở vật chất của công trình; đồng thời đặc biệt lưu ý các giải pháp bảo đảm an toàn hệ thống điện tại khu vực cống.

Lãnh đạo tỉnh yêu cầu công tác ứng phó lũ, triều cường phải được triển khai chủ động, kịp thời, trong đó chú trọng bảo đảm an toàn công trình thủy lợi, sản xuất và người dân tại các khu vực có nguy cơ bị ảnh hưởng.

Đoàn khảo sát thực tế tại một số điểm thuộc Dự án Nạo vét kinh Tân Thành - Lò Gạch.

Cũng trong chuyến công tác, Đoàn đã khảo sát thực tế tại một số điểm thuộc Dự án Nạo vét kinh Tân Thành - Lò Gạch và nghe các đơn vị báo cáo các đề xuất liên quan đến dự án.