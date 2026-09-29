Đồng chí Nguyễn Phước Thiện khảo sát các dự án xử lý sạt lở, vùng nuôi hàu

Đồng chí Nguyễn Phước Thiện khảo sát tại bờ sông Tiền đoạn thuộc xã Tân Thới.

Theo đó, Dự án Xử lý sạt lở bờ sông Tiền khu vực cù lao Tân Phú Đông, xã Tân Thới dự kiến dài khoảng 1.000 m; tổng mức đầu tư khoảng 146 tỷ đồng.

Riêng Dự án Xử lý sạt lở bờ sông Tiền khu vực bến phà Tân Long, xã Tân Phú Đông dự kiến dài khoảng 1.036 m; có tổng mức đầu tư gần 197 tỷ đồng.

Đồng chí Nguyễn Phước Thiện yêu cầu sớm triển khai Dự án Xử lý sạt lở bờ sông Tiền khu vực cù lao Tân Phú Đông, xã Tân Thới.

Hiện nay, tại các khu vực này, tình hình sạt lở đang diễn ra nghiêm trọng, đe dọa đến đời sống và sản xuất của người dân, cần sớm đầu tư công trình chống sạt lở.

Tại chuyến khảo sát, đối với Dự án Xử lý sạt lở bờ sông Tiền khu vực cù lao Tân Phú Đông, xã Tân Thới, đồng chí Nguyễn Phước Thiện cho rằng cần nhanh chóng triển khai công trình. Đồng thời, yêu cầu chủ đầu tư cần khảo sát lại hiện trạng sạt lở của các vị trí tiếp giáp phạm vi triển khai dự án.

Đối với Dự án Xử lý sạt lở bờ sông Tiền khu vực bến phà Tân Long, xã Tân Phú Đông, đồng chí Nguyễn Phước Thiện yêu cầu rà soát lại pháp lý, giấy phép đối với bãi vật liệu xây dựng gần bến phà Tân Long thuộc phạm vi dự án…

Trưa cùng ngày, đồng chí Nguyễn Phước Thiện cùng lãnh đạo các sở, ngành đến khảo sát tình hình thực hiện công tác quản lý nhà nước về thủy sản.

Theo đó, đồng chí Nguyễn Phước Thiện đã đến khảo sát thực tế tại điểm neo đậu, bốc dỡ, chuyển tải thủy sản tạm thời (bến cá tạm) tại ấp Đèn Đỏ, xã Gò Công Đông). Hiện tại, 275 tàu cá thuộc cụm Gò Công Đông chưa có cảng cá thuận lợi để cập cảng; đặc biệt là 235 tàu dưới 15 mét nếu di chuyển xa sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro, không đảm bảo an toàn và tăng chi phí khai thác.

Đồng chí Nguyễn Phước Thiện khảo sát vùng nuôi hàu tại xã Tân Điền.

Trong thời gian chờ đầu tư xây dựng và công bố cảng cá loại III trên địa bàn xã Gò Công Đông, Sở Nông nghiệp và Môi trường đề xuất UBND tỉnh ban hành quyết định công bố bến cá tạm tại ấp Đèn Đỏ. Điều này nhằm giải quyết tạm thời địa điểm để khối tàu cá dưới 15 mét thuộc cụm Gò Công Đông có nơi thuận lợi thực hiện khai báo cập rời cảng, bốc dỡ sản phẩm đúng quy định pháp luật và thực hiện tốt nhiệm vụ công tác chống khai thác IUU trên địa bàn tỉnh.

Vùng nuôi hàu tại xã Tân Điền.

Cũng trong chuyến khảo sát, đồng chí Nguyễn Phước Thiện còn đến khảo sát khu vực nuôi hàu tại xã Tân Điền; Cảng cá Vàm Láng. Theo đó, hiện vùng nuôi hàu tại xã Tân Điền có diện tích khoảng 350 ha.