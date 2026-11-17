Đồng chí Nguyễn Phước Thiện chủ trì và phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Sở KH&CN báo cáo tình hình, kết quả công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số năm 2026; nhiệm vụ trọng tâm đến cuối năm 2026, kế hoạch năm 2027 và định hướng đến năm 2030.

Thời gian qua, Sở KH&CN tập trung tham mưu triển khai các chủ trương, chính sách của Trung ương và của tỉnh, trọng tâm là Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Sở đã tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành 6 nghị quyết; UBND tỉnh ban hành 3 chương trình trọng điểm và 5 bài toán lớn về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số giai đoạn 2026 - 2030.

Bên cạnh đó, thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, toàn tỉnh được giao 274 nhiệm vụ, đến nay hoàn thành 173 nhiệm vụ, đạt 63,14%; các nhiệm vụ còn lại đang được triển khai theo kế hoạch. Từ đầu năm đến nay, Sở triển khai 68 nhiệm vụ KH&CN, tổ chức chuyển giao và tự chuyển giao kết quả nghiên cứu của 32 nhiệm vụ, tập trung chủ yếu vào lĩnh vực nông nghiệp và các ngành hàng chủ lực của tỉnh.

Trong lĩnh vực chuyển đổi số, hạ tầng số tiếp tục được đầu tư, phát triển. Hệ thống quản lý văn bản và điều hành được triển khai tại 100% cơ quan nhà nước; 100% cơ quan nhà nước được cấp chữ ký số chuyên dùng. Hạ tầng viễn thông, Internet được mở rộng, bảo đảm 100% ấp, khu phố có cáp quang và phủ sóng di động 3G/4G/5G. Hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt ngày càng phát triển, góp phần thúc đẩy hình thành thói quen thanh toán số trong người dân.

Tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung thảo luận, phân tích những kết quả đạt được, khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai nhiệm vụ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Trong đó, chú trọng các vấn đề về tiến độ thực hiện và giải ngân nhiệm vụ, cơ chế bố trí nguồn lực, phát triển hạ tầng số, thúc đẩy ứng dụng kết quả nghiên cứu vào thực tiễn và nâng cao hiệu quả hoạt động đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Phước Thiện đề nghị Sở KH&CN tham mưu UBND tỉnh giao các sở, ngành xây dựng đề xuất cụ thể về nhiệm vụ chuyển đổi số thuộc lĩnh vực phụ trách.

Trong đó, phải xác định rõ dữ liệu nào cần số hóa, dữ liệu nào được lưu giữ, chia sẻ, công bố và sau khi số hóa sẽ được khai thác, sử dụng vào mục đích gì. Bên cạnh số hóa dữ liệu, cần đẩy mạnh số hóa quy trình, nghiên cứu ứng dụng công nghệ để thay thế những công việc thủ công, nâng cao hiệu quả quản lý.

Đồng thời, cần nghiên cứu thành lập nhóm cán bộ có chuyên môn, khả năng xây dựng các phần mềm đơn giản phục vụ công tác quản lý, điều hành của các sở, ngành. Những sản phẩm như phần mềm theo dõi tiến độ dự án và các công cụ phục vụ quản lý chuyên ngành có thể nghiên cứu giao cho đội ngũ hiện có thực hiện. Qua đó, vừa chủ động giải quyết yêu cầu thực tiễn, vừa phát huy năng lực cán bộ và tạo ra những sản phẩm công nghệ từ chính ý tưởng của địa phương.

Đối với công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, cần nghiên cứu xây dựng các tài liệu ngắn gọn, dễ hiểu, cung cấp thông tin về chính sách, điều kiện và đối tượng được hỗ trợ để gửi đến doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân…