Đồng chí Nguyễn Ngọc Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại xã Sì Lở Lầu

Quang cảnh ngày hội.

Các tiết mục văn nghệ tại ngày hội.

Dự ngày hội còn có: đại diện Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Sì Lở Lầu, các đồn biên phòng: Sì Lờ Lầu, Vàng Ma Chải cùng đông đảo nhân dân bản Ngài Thầu.

Bản Ngài Thầu hiện có 137 hộ với 671 nhân khẩu, 100% là đồng bào dân tộc Mông. Trong thời gian qua, nhân dân trong bản luôn phát huy tinh thần đoàn kết, cần cù, chịu khó trong lao động sản xuất, tích cực phát triển kinh tế, giúp đỡ nhau trong cuộc sống. Đồng thời, chú trọng giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia. Đặc biệt, có 98% hộ gia đình chấp hành tốt hương ước, quy ước của khu dân cư.

Đại biểu dự ngày hội.

Trong phong trào xây dựng nông thôn mới, nhân dân trong bản đã tích cực hưởng ứng, tự nguyện đóng góp ngày công lao động, hiến đất, tạo mặt bằng, tham gia sửa chữa đường giao thông và các công trình phục vụ sản xuất, sinh hoạt, góp phần từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng và nâng cao chất lượng đời sống. Nhờ đó, kinh tế của bản từng bước phát triển, thu nhập bình quân đầu người ước đạt 27 triệu đồng/người/năm. Năm 2026, bản Ngài Thầu được công nhận danh hiệu Bản văn hóa; 80,2% hộ gia đình đạt danh hiệu Gia đình văn hóa.

Tại ngày hội, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2026); Ngày Văn hoá Việt Nam 24/11.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu tại ngày hội.

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Nguyễn Ngọc Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những kết quả mà cấp ủy, chính quyền, mặt trận, các đoàn thể và toàn thể nhân dân xã Sì Lở Lầu nói chung và bản Ngài Thầu nói riêng đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí mong muốn bà con nhân dân bản Ngài Thầu tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; thi đua sản xuất, phát triển kinh tế; quan tâm chăm sóc giáo dục thiếu niên, nhi đồng; chăm lo, giúp đỡ các gia đình chính sách, người có công, người có hoàn cảnh khó khăn.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng quà cho nhân dân bản Ngài Thầu.

… trao quà cho người uy tín trên địa bàn xã Sì Lở Lầu.

Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã tiếp tục quan tâm, phát huy dân chủ, lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; chỉ đạo, định hướng hoạt động của MTTQ và các đoàn thể ở cơ sở, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tiếp tục có nhiều hành động và việc làm cụ thể, thiết thực chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.

Đại diện lãnh đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tặng quà cho bản Ngài Thầu.

Lãnh đạo xã Sì Lở Lầu tặng Giấy khen cho bản Ngài Thầu có thành tích tiêu biểu trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày văn hóa Việt Nam năm 2026.

Lãnh đạo xã Sì Lở Lầu trao chứng nhận gia đình văn hóa cho các gia đình bản Ngài Thầu.

Dịp này, tập thể bản Ngài Thầu, 2 hộ gia đình trong bản được Chủ tịch UBND xã Sì Lở Lầu tặng Giấy khen vì có thành tích tiêu biểu trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày văn hóa Việt Nam năm 2026. Nhân dân trong bản tham gia các hoạt động kéo co, đẩy gậy, tạo không khí vui tươi, phấn khởi thắm tình đoàn kết trong cộng đồng.