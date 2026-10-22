Đồng chí Nguyễn Ngọc Văn giữ chức Chủ tịch UBND phường Bến Thành

Dự kỳ họp có đồng chí Nguyễn Trường Nhật Phượng, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM.

Phó Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Trường Nhật Phượng tặng hoa chúc mừng Chủ tịch UBND phường Bến Thành

Trước đó, trên cơ sở chủ trương công tác cán bộ của Thành ủy TPHCM, Chủ tịch HĐND phường Bến Thành đã có tờ trình giới thiệu đồng chí Nguyễn Ngọc Văn để HĐND phường bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND phường khóa I, nhiệm kỳ 2026-2031. HĐND phường ban hành nghị quyết xác nhận kết quả bầu; đồng thời hoàn tất các thủ tục trình Chủ tịch UBND TPHCM phê chuẩn theo quy định.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Văn (sinh năm 1974, quê quán tỉnh Vĩnh Long); Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư, Thạc sĩ Quản lý đô thị và công trình; Cao cấp Lý luận chính trị.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Văn phát biểu nhận nhiệm vụ

Đồng chí Nguyễn Ngọc Văn từng trải qua nhiều vị trí công tác trong lĩnh vực xây dựng và quản lý dự án như: Phó Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bình Dương (trước đây); Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp, thuộc UBND TPHCM. Từ ngày 16-10, đồng chí được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy phường Bến Thành.

Đồng chí Hoàng Thị Tố Nga, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bến Thành, tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Ngọc Văn

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Ngọc Văn cảm ơn sự tin tưởng của lãnh đạo thành phố, Ban Thường vụ Đảng ủy và các đại biểu HĐND phường Bến Thành.

Đồng chí cam kết cùng tập thể UBND phường đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả quản lý đô thị; phối hợp triển khai các dự án, công trình trọng điểm như khu Mả Lạng, chợ Gà – Gạo, tuyến metro Bến Thành – Cần Giờ và cải tạo chung cư cũ; đồng thời đối thoại, chăm lo đời sống người dân, giữ vững an ninh trật tự.

Giao nhiệm vụ cho tân Chủ tịch UBND phường, đồng chí Hoàng Thị Tố Nga, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bến Thành, đề nghị đồng chí Nguyễn Ngọc Văn nhanh chóng bắt nhịp công việc, phát huy năng lực, đoàn kết, cùng tập thể và các cơ quan, đơn vị cụ thể hóa các nghị quyết thành chương trình, việc làm thiết thực.