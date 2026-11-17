Ngày 17-11, đồng chí Nguyễn Long Biên - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa khảo sát một số điểm du lịch trên vịnh Nha Trang. Cùng đi có lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Hiệp hội Du lịch Khánh Hòa; các sở, ban, ngành, địa phương liên quan.

Đồng chí Nguyễn Long Biên cùng đại diện các sở, ngành khảo sát du lịch tại Tổ dân phố Bích Đầm, phường Nha Trang.

Tại Tổ dân phố Bích Đầm, đoàn khảo sát không gian làng chài và tham quan đình Bích Đầm. Tổ dân phố Bích Đầm (nằm trên đảo Hòn Tre, phường Nha Trang) hiện có khoảng 210 hộ với hơn 850 nhân khẩu. Người dân chủ yếu sống bằng nghề khai thác, nuôi trồng thủy sản và kinh doanh dịch vụ nhỏ. Với hệ thống di tích, cảnh quan tự nhiên và những nét văn hóa đặc trưng của làng biển, Bích Đầm có nhiều tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng. Theo đề án phát triển du lịch cộng đồng của phường Nha Trang, đến năm 2030, Tổ dân phố Bích Đầm phấn đấu đón 45.000 lượt khách mỗi năm. Song song với đó, địa phương từng bước hình thành các sản phẩm du lịch gắn với trải nghiệm đời sống ngư dân và văn hóa bản địa.

Tiếp đó, đoàn đến khảo sát các Khu du lịch Hòn Tằm, Hòn Mun và Bãi Tranh. Tại mỗi điểm đến, đoàn tìm hiểu tình hình kinh doanh dịch vụ, các sản phẩm du lịch đang khai thác và điều kiện phục vụ du khách. Đoàn cũng kiểm tra công tác quản lý hoạt động du lịch, bảo vệ cảnh quan, môi trường và hệ sinh thái biển.

Đồng chí Nguyễn Long Biên khảo sát Khu du lịch Hòn Tằm.

Sau khi khảo sát thực tế, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Long Biên đề nghị các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan rà soát, đánh giá cụ thể điều kiện khai thác của từng điểm đến, trên cơ sở đó đề xuất giải pháp phát triển phù hợp.

Đối với Tổ dân phố Bích Đầm, đồng chí Nguyễn Long Biên giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với địa phương xây dựng kế hoạch cụ thể để phát triển du lịch cộng đồng. Kế hoạch cần phát huy vai trò chủ thể của người dân trong các hoạt động du lịch, góp phần tạo sinh kế tại chỗ. Các đơn vị liên quan cần rà soát, đề xuất giải pháp bảo đảm hạ tầng thiết yếu, nhất là hệ thống cấp điện phục vụ sinh hoạt của người dân và hoạt động du lịch trên đảo.

Đối với các điểm du lịch trên vịnh, đồng chí Nguyễn Long Biên yêu cầu chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ, đa dạng hóa sản phẩm, tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh và bảo đảm an toàn cho du khách. Việc khai thác du lịch phải gắn với bảo tồn tài nguyên, hệ sinh thái và môi trường biển.

Phong cảnh yên bình ở làng chài Bích Đầm.

Trước đó, đồng chí Nguyễn Long Biên cùng đại diện các sở, ban, ngành đã kiểm tra một số điểm du lịch ở khu vực phía bắc tỉnh Khánh Hòa. Dự kiến thời gian tới, lãnh đạo UBND tỉnh sẽ tiếp tục khảo sát một số điểm đến ở khu vực phía nam của tỉnh. Sau đó, UBND tỉnh sẽ họp với các sở, ngành và một số địa phương để bàn giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động du lịch, thúc đẩy phát triển du lịch cộng đồng ở các địa phương.