Đồng chí Nguyễn Kim Quy làm Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khóa IX

Đồng chí Nguyễn Kim Quy, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (ở giữa) nhận hoa chúc mừng từ Ban Bí thư Trung ương Đoàn tại Hội nghị. (Ảnh: LÂM HẢI)

Đồng chí Nguyễn Kim Quy sinh ngày 27/9/1984, quê quán Bắc Ninh, có trình độ chuyên môn Thạc sĩ, lý luận chính trị cao cấp. Trong quá trình công tác, đồng chí từng giữ các chức vụ: Phó Trưởng Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên Trung ương Đoàn; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Trưởng Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên Trung ương Đoàn; Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khóa VIII, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam.

Tháng 6 vừa qua, tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, đồng chí được bầu giữ chức Bí thư Trung ương Đoàn khóa XIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Các đại biểu tiến hành hiệp thương tại hội nghị. (Ảnh: LÂM HẢI)

Theo sự phân công của Ban Bí thư Trung ương Đoàn, Hội nghị Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã diễn ra sáng 15/9 nhằm xin ý kiến và được Ủy ban Trung ương Hội thống nhất để đồng chí Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, thôi tham gia Ủy ban Trung ương Hội khóa IX.

Trong khuôn khổ Hội nghị Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ 5, các đại biểu đã hiệp thương cử các đồng chí Lê Hải Long, Trưởng Ban Công tác thanh thiếu nhi Trung ương Đoàn; Đỗ Tuấn Hanh, Phó Trưởng Ban Công tác thanh thiếu nhi Trung ương Đoàn, giữ chức Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khóa IX.