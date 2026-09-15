Đồng chí Nguyễn Kim Quy giữ chức Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam

Chiều 15-9, Hội nghị Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam lần thứ năm, khóa IX, nhiệm kỳ 2024 - 2029 đã diễn ra, với nhiều nội dung quan trọng.

Tham dự Hội nghị có Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Trung ương Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết …

Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam Nguyễn Tường Lâm phát biểu. Ảnh: Hải Lâm

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam Nguyễn Tường Lâm cho biết, hội nghị tập trung cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng, trong đó có chương trình hành động của Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII.

Tại hội nghị, các đại biểu đã cho ý kiến và thống nhất với dự thảo chương trình công tác Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam năm 2027, chủ đề dự kiến là “Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Hội, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên”. Đây được xác định là trọng tâm xuyên suốt trong các hoạt động của Hội trong năm tới.

Chủ trì hội nghị. Ảnh: Hải Lâm

Dự thảo định hướng yêu cầu mỗi cơ sở Hội lựa chọn những vấn đề cụ thể của thanh niên hoặc cộng đồng để tổ chức hoạt động thường xuyên, qua đó tạo ra sản phẩm và kết quả có thể theo dõi, đánh giá. Cách tiếp cận này hướng công tác Hội sát hơn với thực tiễn, nhu cầu của thanh niên và địa bàn cơ sở, thay vì chỉ tập trung vào số lượng hoạt động.

Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam Nguyễn Xuân Bắc tặng hoa các uỷ viên Ủy ban Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam. Ảnh: Hải Lâm

Năm 2027, công tác Hội dự kiến tập trung vào 6 trọng tâm: nâng cao chất lượng hoạt động ở cơ sở; triển khai phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”; phát huy thanh niên trong khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển kinh tế; huy động các tổ chức thành viên và lực lượng xã hội chăm lo thanh niên; tổ chức các hoạt động cao điểm kỷ niệm các sự kiện lớn; đẩy mạnh đối ngoại nhân dân và hội nhập quốc tế.

Một điểm mới trong định hướng năm 2027 là cập nhật mạnh các nhiệm vụ của tổ chức Hội gắn với những chủ trương lớn về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển kinh tế tư nhân, giáo dục và đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Đặc biệt, dự thảo nhấn mạnh việc nâng cao năng lực số cho thanh niên và ứng dụng trí tuệ nhân tạo an toàn, có đạo đức, đúng pháp luật trong thanh niên và hoạt động Hội.

Tân Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam khóa IX Nguyễn Kim Quy. Ảnh: Hải Lâm

Cũng tại hội nghị, Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam đã hiệp thương cử đồng chí Nguyễn Kim Quy, Bí thư Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, giữ chức Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam khóa IX.

Đồng chí Nguyễn Kim Quy sinh ngày 27-9-1984, quê Bắc Ninh, từng đảm nhiệm nhiều vị trí tại Trung ương Đoàn, Thành đoàn Hà Nội và Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam; từng giữ các chức vụ: Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam khóa VIII, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam. Tháng 6-2026, đồng chí được bầu giữ chức Bí thư Trung ương Đoàn khóa XIII.

Các đại biểu tặng hoa chúc mừng tân Chủ tịch và Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam. Ảnh: Hải Lâm

Cũng tại hội nghị, Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam đã hiệp thương cử đồng chí Lê Hải Long, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Công tác thanh thiếu nhi Trung ương Đoàn và đồng chí Đỗ Tuấn Hanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó trưởng ban Công tác thanh thiếu nhi Trung ương Đoàn, giữ chức Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam khóa IX.