Chiều 26-11, tại xã Diên Khánh, đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa gồm các đồng chí: Nguyễn Khắc Định - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; Lê Hữu Trí - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; bà Nguyễn Thanh Ngân - Bác sĩ chuyên khoa II, Phó Trưởng phòng Kế hoạch - Tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa tiếp xúc cử tri các xã: Diên Khánh, Diên Lạc, Diên Điền, Diên Lâm, Diên Thọ, Suối Hiệp sau Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. Cùng tham dự buổi tiếp xúc có đồng chí Lê Huyền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Khắc Định phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri 6 xã khu vực Diên Khánh.

Đại biểu Quốc hội tỉnh tại buổi tiếp xúc cử tri.

Tại buổi tiếp xúc, đại biểu Quốc hội tỉnh đã thông tin đến cử tri kết quả Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI; đồng thời báo cáo kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri tại các đợt tiếp xúc trước.

Đồng chí Lê Hữu Trí phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri.

Cử tri kiến nghị nâng cấp đường Lý Thái Tổ (xã Diên Khánh) đã hư hỏng, xuống cấp; tiếp tục quan tâm đến chế độ, chính sách cho những thương binh và các đối tượng người có công với cách mạng trên địa bàn. Lãnh đạo UBND xã Diên Khánh đã trả lời kiến nghị cử tri đối với các nội dung thuộc thẩm quyền.

Đồng chí Lê Huyền cùng dự buổi tiếp xúc cử tri.

Cử tri xã Diên Khánh nêu kiến nghị tại buổi tiếp xúc.

Lãnh đạo UBND xã Diên Khánh trả lời ý kiến cử tri.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, đồng chí Nguyễn Khắc Định thông tin đến cử tri các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước về tiếp tục hoàn thiện thể chế, tạo động lực và không gian phát triển mới cho đất nước. Trong bối cảnh quốc tế nhiều biến động, đất nước vẫn giữ vững ổn định, nâng cao uy tín đối ngoại và đạt mức tăng trưởng kinh tế tích cực. Tỉnh Khánh Hòa đang tiếp tục thúc đẩy sắp xếp các đơn vị hành chính, mở rộng không gian phát triển đô thị, triển khai các dự án hạ tầng trọng điểm.

Trả lời kiến nghị của cử tri liên quan đến chính sách người có công và nạn nhân chất độc da cam, đồng chí Nguyễn Khắc Định cho biết, sẽ tổng hợp, gửi văn bản đôn đốc các bộ, ngành chức năng xem xét điều chỉnh chính sách, đảm bảo giải quyết đúng đối tượng, công bằng và chặt chẽ theo quy định pháp luật.

Tin, ảnh: THÁI THỊNH