Sáng 26-11, tại phường Tây Nha Trang, đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa gồm các đồng chí: Nguyễn Khắc Định - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; Lê Hữu Trí - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; bà Nguyễn Thanh Ngân - Bác sĩ chuyên khoa II, Phó Trưởng phòng Kế hoạch - Tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa tiếp xúc cử tri 3 phường: Nha Trang, Nam Nha Trang, Tây Nha Trang sau Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. Cùng tham dự buổi tiếp xúc có đồng chí Nguyễn Long Biên - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Khắc Định và các đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri 3 phường khu vực Nha Trang.

Đồng chí Nguyễn Khắc Định phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri.

Tại buổi tiếp xúc, đại biểu Quốc hội tỉnh đã thông tin đến cử tri kết quả Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI; đồng thời báo cáo kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri tại các đợt tiếp xúc trước.

Đồng chí Nguyễn Long Biên phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri.

Đồng chí Lê Hữu Trí phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri.

Cử tri phường Nam Nha Trang đề nghị chính quyền giải quyết các vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của người dân có đất bị thu hồi tại Dự án Khu du lịch và Giải trí sông Lô; nâng cấp, mở rộng các tuyến đường hẻm dọc đường Lê Hồng Phong đã xuống cấp; tiếp tục thực hiện "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ"; thu hồi các dự án nhiều năm không triển khai.

Cử tri phường Nha Trang kiến nghị sớm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân khu vực đường Đề Pô. Cử tri phường Tây Nha Trang kiến nghị cơ quan có thẩm quyền khẩn trương giải quyết các hồ sơ, thủ tục hành chính về đất đai, bảo đảm công khai, minh bạch và trả lời rõ ràng cho người dân; tăng cường xử lý tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh, buôn bán, gây mất an toàn giao thông...

Cử tri phường Nam Nha Trang nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, đồng chí Nguyễn Khắc Định thông tin đến cử tri các nghị quyết của Quốc hội quy định cơ chế đặc thù nhằm xử lý những dự án tồn đọng, kéo dài trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; đồng thời làm rõ một số điểm mới trong Luật Đất đai sửa đổi, bổ sung. Quan điểm chung là xác định rõ sai phạm qua từng thời kỳ để xử lý theo đúng quy định của pháp luật, trong đó ưu tiên bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân bị thu hồi đất.

Đối với những dự án tồn đọng ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của người dân, đồng chí Nguyễn Khắc Định đề nghị chính quyền các cấp trong tỉnh tiếp tục theo dõi sát các kết luận của Chính phủ, khẩn trương giải quyết kiến nghị và thông tin công khai đến cử tri những nội dung thuộc thẩm quyền. Việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ kiến nghị, phản ánh, khiếu nại của người dân phải được thực hiện đúng quy định của pháp luật. Trường hợp chưa thể giải quyết do nguyên nhân khách quan hoặc chủ quan, cán bộ phụ trách phải giải thích rõ ràng, công khai xin lỗi người dân. Những cán bộ vi phạm kỷ cương, thiếu trách nhiệm hoặc không đáp ứng yêu cầu công vụ cần được xem xét thay thế.

Đại biểu Quốc hội tỉnh cũng ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của cử tri để chuyển đến Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương và chính quyền địa phương xem xét, giải quyết theo quy định.