Đồng chí Nguyễn Hồng Trang, Phó Bí thư Thường trực các cơ quan Đảng tỉnh trao Huy hiệu Đảng tại xã Yên Lập

Đồng chí Nguyễn Hồng Trang, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng phát biểu tại Lễ trao Huy hiệu Đảng.

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Hồng Trang đã trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Văn Phi, đảng viên Chi bộ Yên Thịnh. Đây là phần thưởng cao quý của Đảng, ghi nhận quá trình phấn đấu, rèn luyện, cống hiến của đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng, công tác xây dựng Đảng và phát triển quê hương.

Cũng trong đợt này, Đảng bộ xã Yên Lập tổ chức trao Huy hiệu Đảng 30, 35, 40 và 45 năm tuổi Đảng cho các đảng viên.

Đồng chí Nguyễn Hồng Trang trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Văn Phi, đảng viên Chi bộ Yên Thịnh.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Hồng Trang chúc mừng các đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng đợt 7-11, đặc biệt là đồng chí Nguyễn Văn Phi vinh dự được trao tặng Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng. Đồng chí khẳng định, Huy hiệu Đảng là phần thưởng cao quý, thể hiện sự ghi nhận của Đảng đối với quá trình phấn đấu, rèn luyện, trưởng thành và những đóng góp của mỗi đảng viên đối với sự nghiệp cách mạng.

Đồng chí mong muốn các đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng tiếp tục phát huy phẩm chất, bản lĩnh chính trị, tinh thần tiên phong, gương mẫu; giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng, tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ở cơ sở. Với kinh nghiệm và uy tín của mình, các đồng chí tiếp tục là tấm gương sáng để thế hệ cán bộ, đảng viên trẻ học tập, noi theo; góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Đồng chí đề nghị Đảng bộ xã Yên Lập tiếp tục quan tâm công tác xây dựng Đảng, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đảng viên; phát huy vai trò của những đảng viên cao tuổi Đảng trong giáo dục truyền thống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ, xây dựng tổ chức đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.