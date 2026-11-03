Đồng chí Nguyễn Hồng Hải giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh Lâm Đồng

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười trao quyết định cho đồng chí Nguyễn Hồng Hải

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười chủ trì buổi lễ. Tham dự có các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành.

Theo đó, ngày 28/10/2026, đồng chí Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng đã ký Quyết định số 2046-QĐ/TU, về việc chuẩn y đồng chí Nguyễn Hồng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Phát biểu tại Lễ công bố, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười chúc mừng đồng chí Nguyễn Hồng Hải được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tín nhiệm, chuẩn y giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười yêu cầu đồng chí Nguyễn Hồng Hải phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của người lãnh đạo tỉnh để hoàn thành nhiệm vụ được giao

Khối lượng công việc trong thời gian tới rất lớn. Đồng chí Nguyễn Hồng Hải nhanh chóng bắt tay vào nhiệm vụ mới, bảo đảm công tác vận hành thông suốt, cũng như tăng cường phối hợp hiệu quả mọi công tác giữa Đảng ủy UBND tỉnh và UBND tỉnh. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười

Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười đề nghị Đảng ủy UBND tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tạo điều kiện để đồng chí Nguyễn Hồng Hải hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong đó, mục tiêu trọng tâm là tăng trưởng kinh tế "2 con số" và đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải sẽ cùng tập thể lãnh đạo Đảng ủy UBND tỉnh, UBND tỉnh tập trung chỉ đạo, tổ chức hiệu quả các nhiệm vụ được phân công

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Phó Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải trân trọng cảm ơn sự tin tưởng của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Đồng chí Nguyễn Hồng Hải khẳng định sẽ cùng tập thể lãnh đạo Đảng ủy UBND tỉnh, UBND tỉnh tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ UBND tỉnh và các nhiệm vụ được phân công.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười trao quyết định cho đồng chí Đỗ Tấn Sương

Cũng tại buổi lễ, Đảng ủy UBND tỉnh công bố Quyết định số 2042-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng chuẩn y Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đối với Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ UBND tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Đỗ Tấn Sương.