Chiều 21-11, đồng chí Nguyễn Hải Ninh - Ủy viên Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng và đồng chí Trần Phong - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa đã đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại thôn Giá, xã Phước Hà. Cùng dự có các đồng chí: Trần Thu Mai - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Nguyễn Thanh Hà - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh và xã Phước Hà.

Đồng chí Nguyễn Hải Ninh và đồng chí Trần Phong cùng các đại biểu dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại thôn Giá.

Tại ngày hội, các đại biểu và Nhân dân đã cùng ôn lại chặng đường 96 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18-11-1930 - 18-11-2026) và ý nghĩa của Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11), tôn vinh các giá trị văn hóa, tinh thần đoàn kết và lòng tự hào dân tộc. Ngày hội cũng là dịp đánh giá kết quả xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát triển kinh tế - xã hội và triển khai các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước tại khu dân cư.

Thôn Giá hiện có 342 hộ với 1.365 nhân khẩu, trong đó đồng bào Raglai chiếm gần 97%. Năm 2026, tổng diện tích gieo trồng toàn thôn đạt 834/1.326ha, bằng 62,9% kế hoạch; tổng đàn gia súc, gia cầm có 705 con, đạt 109,47% kế hoạch. Công tác an sinh xã hội được quan tâm, trong năm có 15/41 hộ thoát nghèo (36,59%), 23/59 hộ thoát cận nghèo (38,98%). Thôn đã xây dựng 16 căn nhà Đại đoàn kết với tổng kinh phí hơn 1,9 tỷ đồng, đồng thời vận động và trao tặng 682 phần quà, trị giá gần 875 triệu đồng cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. 100% trẻ em trong độ tuổi được đến trường và 100% người dân được cấp thẻ bảo hiểm y tế. Toàn thôn có 338/342 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, tỷ lệ 98,8%. Các mô hình "Điểm hẹn sức khỏe", Câu lạc bộ nông dân bảo vệ môi trường và các tuyến đường tự quản được duy trì hiệu quả.

Nhân dân thôn Giá chào đón đồng chí Nguyễn Hải Ninh và đồng chí Trần Phong về dự ngày hội.

Đồng chí Nguyễn Hải Ninh thăm hỏi, động viên Nhân dân thôn Giá.

Đồng chí Trần Phong thăm hỏi, động viên Nhân dân thôn Giá.

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Nguyễn Hải Ninh khẳng định đại đoàn kết toàn dân tộc là truyền thống quý báu, là nguồn sức mạnh to lớn của dân tộc Việt Nam. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công”. Trải qua gần một thế kỷ xây dựng và trưởng thành, MTTQ Việt Nam luôn phát huy vai trò tập hợp, đoàn kết các tầng lớp Nhân dân, chung sức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc đã trở thành nét đẹp trong đời sống cộng đồng, là dịp để tình làng nghĩa xóm thêm gắn bó, để cán bộ gần dân, lắng nghe và chia sẻ với Nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Hải Ninh nhấn mạnh, ngày hội năm nay càng có ý nghĩa khi được tổ chức gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam, đúng dịp kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24-11-1946 - 24-11-2026). Đây cũng là năm đầu tiên Ngày Văn hóa Việt Nam được tổ chức theo Nghị quyết của Quốc hội, nhằm thể chế hóa chủ trương của Bộ Chính trị tại Nghị quyết số 80 về phát triển văn hóa Việt Nam. Theo đồng chí, văn hóa nuôi dưỡng tình đoàn kết, gắn kết cộng đồng; đoàn kết tạo nên sức mạnh để văn hóa được gìn giữ và lan tỏa. Điều này càng có ý nghĩa đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số như xã Phước Hà.

Đồng chí Nguyễn Hải Ninh phát biểu tại ngày hội.

Đồng chí Nguyễn Hải Ninh ghi nhận và biểu dương những kết quả Đảng bộ, chính quyền, MTTQ và Nhân dân xã Phước Hà, đặc biệt là thôn Giá đã đạt được. Đồng chí bày tỏ sự trân trọng trước những nỗ lực gìn giữ bản sắc văn hóa của đồng bào Raglai; đồng thời đánh giá cao việc xã Phước Hà tổ chức ngày hội tại cả 7 khu dân cư, với các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, giới thiệu sản phẩm, nghề truyền thống và những "Bữa cơm đại đoàn kết" đầm ấm, nghĩa tình.

Để đưa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng vào cuộc sống ngay từ cơ sở, đồng chí Nguyễn Hải Ninh đề nghị cấp ủy, chính quyền, MTTQ xã Phước Hà cùng Nhân dân tiếp tục phát huy những kết quả đạt được. Trong đó, tiếp tục vun đắp khối đại đoàn kết, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân; đẩy mạnh phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống Nhân dân; gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa đồng bào các dân tộc, gắn với xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Đồng chí nhấn mạnh, cán bộ, đảng viên phải thực sự gương mẫu, sâu sát cơ sở, kịp thời giải quyết những kiến nghị, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân; phát huy vai trò của MTTQ, các đoàn thể, già làng, người có uy tín trong xây dựng sự đồng thuận, thắt chặt tình làng nghĩa xóm, giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn. Đồng thời, đẩy mạnh phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống Nhân dân; quan tâm hỗ trợ sinh kế, phát triển các mô hình sản xuất phù hợp, khuyến khích tinh thần tự lực, tự cường; tiếp tục chăm lo giáo dục, y tế, người có công, gia đình chính sách và các đối tượng yếu thế, không để ai bị bỏ lại phía sau; gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa đồng bào các dân tộc, gắn với xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; phát huy vai trò của các già làng, nghệ nhân trong trao truyền giá trị truyền thống cho thế hệ trẻ; xây dựng nếp sống văn minh, bảo vệ môi trường, từng bước gắn bảo tồn văn hóa với phát triển du lịch cộng đồng, tạo thêm thu nhập cho người dân.

Đồng chí Nguyễn Hải Ninh cũng đề nghị Tỉnh ủy, UBND tỉnh Khánh Hòa tiếp tục ưu tiên nguồn lực đầu tư hạ tầng thiết yếu và thiết chế văn hóa cơ sở, hỗ trợ phát triển sản xuất, tạo việc làm, đồng thời thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, trong đó có xã Phước Hà.

Đồng chí Nguyễn Hải Ninh tặng quà cho Ban công tác Mặt trận thôn Giá.

Đồng chí Nguyễn Hải Ninh tặng quà cho 20 gia đình chính sách, cá nhân tiêu biểu, nghệ nhân ở thôn Giá.

Đồng chí Trần Phong và đồng chí Trần Thu Mai tặng quà cho các hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Tại ngày hội, đồng chí Nguyễn Hải Ninh đã tặng quà cho Ban công tác Mặt trận thôn Giá và 20 hộ gia đình chính sách, cá nhân tiêu biểu, nghệ nhân trên địa bàn thôn. Đồng chí Trần Phong tặng quà cho 50 hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. UBND xã Phước Hà khen thưởng 7 hộ gia đình có đóng góp tích cực, tiêu biểu trong thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" năm 2026.

Đồng chí Nguyễn Hải Ninh, đồng chí Trần Phong và các đại biểu tham quan gian hàng nông sản tại ngày hội.

Nhân dân thôn Giá biểu diễn văn nghệ chào mừng ngày hội.

Nam, nữ thanh niên hào hứng đi dự hội.

Nhân dịp này, Văn phòng Trung ương Đảng phối hợp với các doanh nghiệp, nhà hảo tâm vận động nguồn xã hội hóa 2 tỷ đồng để xây dựng Nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Giá. Đồng chí Nguyễn Hải Ninh đề nghị tỉnh Khánh Hòa và xã Phước Hà quản lý chặt chẽ để công trình sớm hoàn thành, bảo đảm chất lượng, trở thành nơi hội họp, sinh hoạt văn hóa truyền thống, thực sự là ngôi nhà chung của Nhân dân thôn Giá.