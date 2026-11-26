Quang cảnh hội nghị.

Dự hội nghị tại điểm cầu Trụ sở Tỉnh ủy, về phía Trung ương có đồng chí Hà Minh Hải, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; lãnh đạo các Vụ, Cục có liên quan trực thuộc Ban Tổ chức Trung ương.

Về phía tỉnh Ninh Bình, dự hội nghị có các đồng chí: Trần Huy Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Đăng Quỳnh, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành và địa phương của tỉnh.

Báo cáo tại hội nghị nêu rõ, thực hiện chỉ đạo của Trung ương về rà soát, hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực và xây dựng phương án biên chế trong hệ thống chính trị giai đoạn 2027-2031, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc, phân công các cơ quan đầu mối và tổ chức triển khai rà soát đồng bộ trong 4 khối: Đảng, HĐND, UBND, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội.

Nội dung rà soát tập trung vào hệ thống văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy; danh mục vị trí việc làm; việc phân cấp, phân quyền và phân định thẩm quyền giữa các cấp, nhất là những nhiệm vụ chuyển giao cho cấp xã khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp;

Đồng thời, đánh giá tác động của chuyển đổi số, mức độ tự động hóa, cải tiến quy trình xử lý công việc và khả năng xã hội hóa, thuê dịch vụ đối với một số nhiệm vụ hỗ trợ, phục vụ. Trên cơ sở đó, xác định những công đoạn có thể cắt giảm, thay thế, những vị trí cần bổ sung, năng lực chuyên môn và phương án sắp xếp, bố trí nhân lực phù hợp với yêu cầu thực hiện nhiệm vụ.

Từ kết quả rà soát, tỉnh xây dựng lộ trình và phương án biên chế giai đoạn 2027-2031, gắn tinh giản biên chế với nâng cao chất lượng đội ngũ, đẩy mạnh chuyển đổi số và hiệu quả hoạt động của từng cơ quan, đơn vị.

Trên cơ sở thực tiễn triển khai, tỉnh cũng kiến nghị Trung ương ban hành hướng dẫn xây dựng Đề án vị trí việc làm độc lập cho các Hội quần chúng; sớm ban hành quy định định biên cụ thể cho các cơ quan cấp tỉnh, tạo cơ sở pháp lý cho việc điều chuyển biên chế dôi dư từ cấp tỉnh xuống tăng cường cho cấp xã; tiếp tục sửa đổi các quy định còn chồng chéo giữa khối Đảng và MTTQ…

Đồng chí Hà Minh Hải, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Vụ trưởng Vụ địa phương I, Ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại hội nghị.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu tập trung trao đổi về danh mục vị trí việc làm, khung năng lực, định mức nhân lực và việc xác định nhu cầu biên chế phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị.

Đồng chí Trần Đăng Quỳnh, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu tại hội nghị..

Đồng chí Đinh Việt Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Bùi Văn Hoàng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu tại hội nghị.

Các ý kiến cũng tập trung phân tích những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, nhất là yêu cầu bố trí nhân lực đáp ứng nhiệm vụ sau sắp xếp tổ chức bộ máy và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp; qua đó đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm, bảo đảm việc quản lý, sử dụng biên chế khoa học, phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương ghi nhận tỉnh Ninh Bình đã chủ động triển khai các nhiệm vụ rà soát, xây dựng bản mô tả vị trí việc làm theo hướng dẫn của Trung ương, cơ bản bảo đảm tiến độ đề ra. Đồng thời, nhấn mạnh, việc hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm phải gắn chặt với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng cơ quan, đơn vị và yêu cầu vận hành chính quyền địa phương hai cấp; bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, sát thực tiễn, làm cơ sở cho việc xác định nhu cầu nhân lực và xây dựng phương án biên chế phù hợp.

Đồng chí yêu cầu tỉnh khẩn trương rà soát, chuẩn hóa các bản mô tả vị trí việc làm, đối chiếu với khung hướng dẫn và mô hình chuẩn; bảo đảm dữ liệu đầy đủ, chính xác, thống nhất. Quá trình rà soát cần gắn với việc phân cấp, phân quyền, đánh giá đúng năng lực, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là ở cấp cơ sở. Quan tâm bố trí, sử dụng cán bộ phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ; đồng thời, có phương án điều động, đào tạo, bồi dưỡng hoặc bổ sung nhân lực đối với những vị trí chưa đáp ứng yêu cầu công việc.

Đồng chí Trần Huy Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Huy Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trân trọng cảm ơn và nghiêm túc tiếp thu đầy đủ các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương và các đại biểu.

Đồng chí khẳng định, tỉnh sẽ tiếp tục rà soát, cập nhật, hoàn thiện dữ liệu vị trí việc làm trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ và những điều chỉnh về tổ chức bộ máy; bảo đảm tính linh hoạt, phù hợp với yêu cầu thực tiễn và quá trình sắp xếp, kiện toàn các cơ quan, đơn vị.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục những hạn chế trong quá trình rà soát, nhất là việc thống nhất số liệu, tiêu chí và phương án biên chế; đồng thời, chú trọng giải quyết các khâu trung gian, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ được giao.

Với trách nhiệm của người đứng đầu, đồng chí khẳng định sẽ cùng tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy chịu trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc quá trình triển khai, bảo đảm tiến độ và chất lượng các nhiệm vụ theo yêu cầu của Trung ương.