Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam tại thôn Hùng Cường, xã Phát Diệm

Đông đảo người dân thôn Hùng Cường và các em học sinh trong thôn chào đón Đoàn đại biểu về dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam tại thôn Hùng Cường, xã Phát Diệm.

Cùng dự Ngày hội có các đồng chí: Hoàng Trung Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương; Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các Đoàn thể Trung ương; đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương.

Dự Ngày hội, lãnh đạo tỉnh Ninh Bình có các đồng chí: Trần Huy Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Đăng Quỳnh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh; đại diện Toà Giám mục Phát Diệm; đại diện các tôn giáo; lãnh đạo xã Phát Diệm cùng đông đảo người dân thôn Hùng Cường.

Các đại biểu dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam tại thôn Hùng Cường, xã Phát Diệm.

Tại Ngày hội, các đại biểu đã cùng ôn lại truyền thống 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930-18/11/2026) và Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11. Ban công tác Mặt trận thôn Hùng Cường đã báo cáo tình hình khối đại đoàn kết toàn dân tộc và kết quả thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước và các nhiệm vụ phát triển văn hóa ở cộng đồng dân cư năm 2026.

Đồng chí Lê Văn Kiên, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Phát Diệm phát biểu tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam tại thôn Hùng Cường.

Theo đó, khu dân cư thôn Hùng Cường có 615 hộ, 2.195 nhân khẩu; trên địa bàn có 1 giáo xứ, 3 giáo họ, 1 đình làng, tỷ lệ người dân theo đạo Công giáo chiếm 61,1%; chi bộ đảng có 49 đảng viên, trong đó, có 16 đảng viên là người Công giáo.

Nhân dân trong thôn luôn phát huy truyền thống đoàn kết, tin tưởng, đồng thuận với các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của địa phương. Nhìn lại một năm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới”, khu dân cư đã đạt được nhiều kết quả khá toàn diện: Đời sống vật chất, tinh thần của người dân từng bước được nâng cao, an ninh trật tự xã hội được giữ vững. Việc triển khai các cuộc vận động có sức lan tỏa, thiết thực, hiệu quả, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Mối quan hệ trong khu dân cư ngày càng đoàn kết, gắn bó.

Hạ tầng khu dân cư được thay đổi, đường trục thôn được bê tông hóa, thuận tiện cho việc tham gia giao thông của nhân dân, các công trình thủy lợi được củng cố. 100% số hộ có xe máy đi lại; 100% số hộ có phương tiện nghe nhìn; 100% số hộ có nhà kiên cố và bán kiên cố, tường bao hàng rào xanh sạch đẹp; 100% số hộ có nước sử dụng hợp vệ sinh; 100% số hộ dùng điện thắp sáng; hộ nghèo giảm rõ rệt, đến nay thôn còn dưới 0,2% hộ nghèo; 98,7% hộ đạt gia đình văn hóa, đạt chuẩn khu dân cư văn hóa; toàn thôn đã đạt 100% tỷ lệ cấp thẻ căn cước công dân mức độ 2, sử dụng tài khoản định danh điện tử VNeID…

Dự chung vui Ngày hội cùng cán bộ, đảng viên và nhân dân thôn Hùng Cường, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc đã gửi lời thăm hỏi thân tình, lời chúc tốt đẹp nhất đến cán bộ, đảng viên và nhân dân thôn Hùng Cường, chúc Ngày hội của thôn Hùng Cường thực sự là ngày hội của tình đoàn kết, niềm vui, niềm tin và khát vọng vươn lên.

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam tại thôn Hùng Cường.

Đồng chí nhấn mạnh: Đại đoàn kết toàn dân tộc là truyền thống quý báu, là di sản vô giá của cha ông, là cội nguồn sức mạnh, nguồn lực nội sinh làm nên mọi thắng lợi, mọi thành tựu của dân tộc ta, đất nước ta.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn: "Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; Thành công, thành công, đại thành công". Đó là chân lý, là phương châm hành động, là đường lối chiến lược, là mệnh lệnh từ trái tim của dân tộc, của Tổ quốc gửi đến từng người trong chúng ta. Tinh thần ấy không phải là điều gì xa xôi, mà được hình thành, vun đắp từ chính mỗi gia đình, mỗi thôn xóm, mỗi cộng đồng dân cư; từ sự tôn trọng, sẻ chia, giúp đỡ nhau, cùng chung sức giải quyết những công việc chung, chăm lo cho lợi ích của cộng đồng và tương lai của thế hệ mai sau.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc vì thế là dịp để mỗi người dân nhìn lại những việc đã làm được, nhận diện những điều còn hạn chế, củng cố niềm tin, tăng cường sự gắn bó và cùng thống nhất quyết tâm xây dựng gia đình, quê hương, đất nước.

Đặc biệt hơn khi năm nay, tỉnh Ninh Bình tổ chức Ngày hội gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam, là năm đầu tiên Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11/2026) chính thức được tổ chức trên phạm vi toàn quốc, càng làm sâu sắc thêm ý nghĩa đó. Bởi đoàn kết là sức mạnh, còn văn hóa là nền tảng tinh thần, là nguồn lực nội sinh, là cội nguồn sức mạnh của dân tộc. Giữ gìn và phát huy văn hóa chính là giữ gìn những giá trị làm nên bản sắc, cốt cách và sức sống của dân tộc Việt Nam.

Qua nghe báo cáo và các ý kiến tham luận với những câu chuyện rất cụ thể, sinh động tại Ngày hội, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc bày tỏ vui mừng khi thấy thôn Hùng Cường đã có nhiều đổi mới, đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Là nơi hội tụ, đan xen những giá trị văn hóa, tín ngưỡng và truyền thống cộng đồng, điều đáng quý ở thôn Hùng Cường là sự khác biệt về tôn giáo không làm chia cách tình làng nghĩa xóm, mà được kết nối bằng sự tôn trọng, đồng thuận và trách nhiệm chung đối với quê hương.

Đồng chí đặc biệt xúc động trước những việc làm rất nhân văn, giàu tình người của người dân trong thôn cùng chung tay chăm lo cho những gia đình còn khó khăn, duy trì tốt mô hình “Nhà ấm tình đoàn kết lương- giáo”; việc tổ chức đón nhận, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ chu đáo, trang trọng thể hiện sâu sắc đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, nghĩa tình và trách nhiệm của cộng đồng đối với những người con đã hy sinh vì Tổ quốc... Đặc biệt, mô hình vận động đồng bào có đạo và Nhân dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội đã góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh ngay từ cơ sở.

Những kết quả đó cho thấy: khi cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể và Nhân dân cùng chung ý chí, cùng hành động, thì những việc khó cũng có thể trở thành hiện thực.

Biểu dương và chúc mừng những thành quả mà Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân xã Phát Diệm nói chung, thôn Hùng Cường nói riêng đã đạt được trong thời gian qua, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương mong muốn cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã Phát Diệm, thôn Hùng Cường sẽ quyết tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị trọng tâm, tiếp tục củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, nguồn lực nội sinh và sức mạnh mềm văn hóa, phát huy vai trò của các vị chức sắc tôn giáo, người có uy tín và những cá nhân tiêu biểu; xây dựng mối quan hệ gắn bó, hòa hợp giữa đồng bào các tôn giáo, giữa người dân với cấp ủy, chính quyền. Mỗi người dân hãy bắt đầu từ những việc làm cụ thể, cùng xây dựng cộng đồng đoàn kết, nghĩa tình, không để ai bị bỏ lại phía sau. Đồng thời, quan tâm đưa các giá trị văn hóa thực sự thấm sâu vào đời sống, cần biến tinh thần Ngày Văn hóa Việt Nam thành việc làm thường xuyên, tự giác trong mỗi gia đình, mỗi dòng họ và khu dân cư.

Tiếp tục xây dựng thôn an toàn, văn minh, hạnh phúc, phát huy truyền thống văn hóa, gìn giữ và lan tỏa các giá trị văn hóa tốt đẹp để mọi người dân đều được thụ hưởng thành quả phát triển. Đồng chí tin tưởng rằng: sau Ngày hội hôm nay, tinh thần đại đoàn kết và những giá trị văn hóa tốt đẹp sẽ tiếp tục được lan tỏa, gìn giữ và bồi đắp trong từng gia đình, trong mỗi con người và từng việc làm cụ thể. Hùng Cường sẽ tiếp tục là một trong những khu dân cư tiêu biểu, đóng góp tích cực vào mục tiêu đưa xã Phát Diệm phấn đấu trở thành phường vào năm 2027, trở thành một trung tâm kinh tế - văn hóa năng động của tỉnh Ninh Bình.

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương tặng hoa, quà chúc mừng thôn Hùng Cường.

Đồng chí Trần Huy Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng hoa chúc mừng thôn Hùng Cường.

Nhân dịp này, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc và các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy: Trần Huy Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tặng hoa chúc mừng thôn Hùng Cường.

Đồng chí Hoàng Trung Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương tặng quà, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu có nhiều hoạt động đóng góp xây dựng cộng đồng dân cư.

Tại Ngày hội, đồng chí Hoàng Trung Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương đã trao quà, khen thưởng 1 tập thể và 4 cá nhân tiêu biểu của thôn Hùng Cường có nhiều đóng góp xây dựng cộng đồng dân cư.

Đồng chí Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các Đoàn thể Trung ương tặng quà cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, học sinh nghèo vượt khó.

Đồng chí Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các Đoàn thể Trung ương đã trao quà cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, học sinh nghèo vượt khó của thôn Hùng Cường.

Đại diện Ban Công tác Mặt trận thôn Hùng Cường phát biểu hưởng ứng các phong trào thi đua.

Phát biểu tiếp thu và phát động hưởng ứng các phong trào thi đua, đại diện Ban công tác Mặt trận thôn Hùng Cường đã bày tỏ quyết tâm huy động mọi nguồn lực, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, đoàn kết lương giáo, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện mô hình “Vận động đồng bào có đạo và nhân dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội”, xây dựng khu dân cư đoàn kết, an toàn, ấm no, hạnh phúc, phấn đấu không còn hộ nghèo; xây dựng khu dân cư sáng-xanh-sạch-đẹp-an toàn; 100% hộ dân thực hiện hương ước, quy ước của thôn,.... cùng với cấp ủy, chính quyền xã hoàn thành các tiêu chí để xã Phát Diệm trở thành phường vào năm 2027.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Sau phần lễ, các đồng chí lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo tỉnh và các đại biểu tham quan các hoạt động văn hóa của khu dân cư: tham quan các gian hàng trưng bày sản phẩm OCOP và đặc sản địa phương; mô hình chuyển đổi số, Kios thông minh; theo dõi một số hoạt động tiêu biểu, truyền thống của khu dân cư, địa phương như: trò chơi dân gian, hoạt động thể thao, múa lân, trống hội, múa sạp, hát chèo…

Các đại biểu tham quan gian trưng bày sản phẩm OCOP.

Các đại biểu tham quan gian trưng bày các sản phẩm số.