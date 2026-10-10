Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương về nguồn, dâng hương tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh đón tiếp đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc và đoàn công tác.

Cùng đi có đồng chí Hoàng Trung Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương; lãnh đạo các Vụ, Cục, đơn vị thuộc Ban tổ chức Trung ương.

Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc dâng hương tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các vị tiền bối cách mạng.

Các đại biểu dâng hương tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các vị tiền bối cách mạng.

Đón đoàn về phía tỉnh Tuyên Quang có các đồng chí: Hầu A Lềnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ; Phan Huy Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND và một số sở, ngành của tỉnh.

Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc chỉnh lẵng hoa trước Tượng đài Bác Hồ ở Tân Trào.

Các đại biểu dâng hoa trước Tượng đài Bác Hồ ở Tân Trào.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm trước tượng đài Bác Hồ.

Đoàn đã tới dâng hương, dâng hoa tại lán Nà Nưa, Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, đình Tân Trào, Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các vị tiền bối cách mạng. Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh và các vị tiền bối cách mạng, Đoàn công tác nguyện tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, giữ vững bản lĩnh chính trị, kiên định mục tiêu, lý tưởng của Đảng; tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân. Đồng thời, nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, tiên phong, gương mẫu, không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tổ chức xây dựng Đảng, góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc và các đại biểu thăm, dâng hương tại đình Tân Trào.

Các đồng chí lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương dâng hương tại Bia di tích thuộc thôn Khuôn Điển.

Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc khảo sát bản thiết kế công trình xây dựng Nhà bia di tích.

Đoàn công tác cũng đã đến dâng hương và trồng cây tại di tích Ban Tổ chức Trung ương ở thôn Tân Lập và thôn Khuôn Điển, xã Tân Trào. Các di tích là những địa điểm ghi dấu quá trình hoạt động của Ban trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp tại chiến khu Việt Bắc, góp phần lưu giữ truyền thống vẻ vang của ngành Tổ chức xây dựng Đảng và giáo dục lịch sử cách mạng cho các thế hệ cán bộ, đảng viên.

Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc dâng hương tại lán Nà Nưa.

Đoàn công tác dâng hương tại lán Nà Nưa.

Đoàn công tác dâng hương tại lán Nà Nưa.

Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc dâng hương tại Di tích Ban Tổ chức Trung ương.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh và đồng chí Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Hoàng Trung Dũng dâng hương tại Di tích Ban Tổ chức Trung ương.

Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc và các đại biểu xem phương án cải tạo di tích Ban Tổ chức Trung ương.

Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc và các đồng chí lãnh đạo tỉnh trồng cây lưu niệm trong khuôn viên Di tích Ban Tổ chức Trung ương.

Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc trồng cây lưu niệm trong khuôn viên Di tích Ban Tổ chức Trung ương.

Đoàn đại biểu dâng hương tại Di tích Ban Tổ chức Trung ương.

Trải qua 96 năm xây dựng và trưởng thành, ngành Tổ chức xây dựng Đảng luôn giữ vững truyền thống đoàn kết, không ngừng đổi mới, nỗ lực hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ được giao. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và đội ngũ cán bộ, đảng viên được triển khai đồng bộ, ngày càng đi vào chiều sâu, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong từng giai đoạn cách mạng.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng quà chè đặc sản Tuyên Quang cho đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc.

Trao đổi với các đồng chí lãnh đạo tỉnh, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc đánh giá cao những nỗ lực của tỉnh trong công tác bảo tồn, gìn giữ và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa, đặc biệt là những địa danh gắn liền với lịch sử cách mạng của dân tộc. Đồng chí đề nghị tỉnh tiếp tục quan tâm tu bổ, tôn tạo các di tích gắn với bảo tồn những giá trị lịch sử, văn hóa truyền thống; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ. Qua đó, phát huy giá trị các di tích trong giáo dục lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, góp phần bồi đắp bản lĩnh chính trị, củng cố niềm tin và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.