Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương về nguồn, dâng hương tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào
Nhân kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống ngành Tổ chức xây dựng Đảng (14/10/1930 - 14/10/2026), chiều 10-10, Đoàn công tác Ban Tổ chức Trung ương do đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương làm Trưởng đoàn đã tổ chức hoạt động về nguồn, dâng hương tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào.
Cùng đi có đồng chí Hoàng Trung Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương; lãnh đạo các Vụ, Cục, đơn vị thuộc Ban tổ chức Trung ương.
Đón đoàn về phía tỉnh Tuyên Quang có các đồng chí: Hầu A Lềnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ; Phan Huy Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND và một số sở, ngành của tỉnh.
Đoàn đã tới dâng hương, dâng hoa tại lán Nà Nưa, Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, đình Tân Trào, Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các vị tiền bối cách mạng. Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh và các vị tiền bối cách mạng, Đoàn công tác nguyện tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, giữ vững bản lĩnh chính trị, kiên định mục tiêu, lý tưởng của Đảng; tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân. Đồng thời, nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, tiên phong, gương mẫu, không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tổ chức xây dựng Đảng, góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.
Đoàn công tác cũng đã đến dâng hương và trồng cây tại di tích Ban Tổ chức Trung ương ở thôn Tân Lập và thôn Khuôn Điển, xã Tân Trào. Các di tích là những địa điểm ghi dấu quá trình hoạt động của Ban trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp tại chiến khu Việt Bắc, góp phần lưu giữ truyền thống vẻ vang của ngành Tổ chức xây dựng Đảng và giáo dục lịch sử cách mạng cho các thế hệ cán bộ, đảng viên.
Trải qua 96 năm xây dựng và trưởng thành, ngành Tổ chức xây dựng Đảng luôn giữ vững truyền thống đoàn kết, không ngừng đổi mới, nỗ lực hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ được giao. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và đội ngũ cán bộ, đảng viên được triển khai đồng bộ, ngày càng đi vào chiều sâu, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong từng giai đoạn cách mạng.
Trao đổi với các đồng chí lãnh đạo tỉnh, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc đánh giá cao những nỗ lực của tỉnh trong công tác bảo tồn, gìn giữ và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa, đặc biệt là những địa danh gắn liền với lịch sử cách mạng của dân tộc. Đồng chí đề nghị tỉnh tiếp tục quan tâm tu bổ, tôn tạo các di tích gắn với bảo tồn những giá trị lịch sử, văn hóa truyền thống; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ. Qua đó, phát huy giá trị các di tích trong giáo dục lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, góp phần bồi đắp bản lĩnh chính trị, củng cố niềm tin và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.
Nguồn Tuyên Quang: http://baotuyenquang.com.vn/thoi-su-chinh-tri/tin-trong-tinh/202610/dong-chi-nguyen-duy-ngoc-truong-ban-to-chuc-trung-uong-ve-nguon-dang-huong-tai-khu-di-tich-quoc-gia-dac-biet-tan-trao-cf90ec5/