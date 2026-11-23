Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc phát biểu ý kiến tại buổi tiếp xúc. (Ảnh: THANH TÂM)

Tại buổi tiếp xúc, đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ thông tin về kết quả kỳ họp, hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội Cần Thơ đến đông đảo cử tri.

Cử tri các phường Ninh Kiều, Cái Khế, Tân An, An Bình và giảng viên Đại học Cần Thơ đóng góp, gửi gắm nhiều ý kiến, kiến nghị tâm huyết. Cử tri đề nghị Quốc hội tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của Luật Đầu tư công, Luật Đấu thầu gắn với phát triển kinh tế tư nhân để thúc đẩy thành phố Cần Thơ phát triển nhanh, xứng tầm với vị trí, tiềm năng.

Cử tri mong muốn có cơ chế mạnh thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, thúc đẩy phát triển các lĩnh vực ưu tiên; cần cơ chế đặt hàng nhiệm vụ phát triển khoa học-công nghệ gắn với phát triển kinh tế-xã hội của Cần Thơ và vùng Đồng bằng sông Cửu Long; quan tâm tạo cơ chế để điều phối đầu tư có trọng điểm, tránh dàn trải nguồn lực.

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc trao tặng hỗ trợ an sinh xã hội cho thành phố Cần Thơ. (Ảnh: THANH TÂM)

Cử tri đề nghị thành phố xử lý hiệu quả tình trạng ô nhiễm rác thải, nhất là các bãi rác lộ thiên, ô nhiễm nguồn nước sông rạch và bảo vệ môi trường; quan tâm hỗ trợ bảo hiểm y tế cho các đối tượng khó khăn và mở rộng quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế; tăng cường phòng, chống hàng giả, hàng nhái, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm ở trường học, chợ truyền thống; cần sửa đổi quy định khi chuyển chức năng dân vận về mặt trận ở cơ sở để thực hiện thông suốt, thuận lợi.

Phát biểu ý kiến tại buổi tiếp xúc, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc ghi nhận, đánh giá cao các ý kiến tâm huyết của cử tri.

Đồng chí thông tin thêm những định hướng lớn phát triển đất nước trong năm 2027 và những năm tiếp theo. Đồng chí nhấn mạnh, sau sáp nhập, thành phố Cần Thơ đã chủ động quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội của thành phố; trọng tâm là ưu tiên phát triển khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; phát triển kinh tế tư nhân theo các Nghị quyết của Trung ương với những quyết sách cụ thể để chủ trương, nghị quyết đi vào cuộc sống.

Cần Thơ xác định khoa học-công nghệ là động lực tăng trưởng gắn với các mục tiêu chỉ tiêu có thể đạt được trong năm và cả giai đoạn để có chính sách phù hợp; tăng cường liên kết giữa nhà khoa học, nhà quản lý, nhà trường trong phát triển lĩnh vực quan trọng này, đồng thời bảo đảm chi 3% ngân sách cho lĩnh vực này.

Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ chụp ảnh lưu niệm tại buổi tiếp xúc cử tri. (Ảnh: THANH TÂM)

Thành phố Cần Thơ cần tập trung hoàn thiện chính quyền 2 cấp và vị trí việc làm theo Kết luận 107 của Bộ Chính trị; rà soát các quy định trong phân công nhiệm vụ, vị trí việc làm từ cấp thành phố đến cơ sở, 1 việc phải rõ 1 cơ quan, đơn vị, bộ phận, cá nhân thực hiện và chịu trách nhiệm, tránh việc chồng chéo, bất cập ở lĩnh vực liên quan quan nhiều cấp, ngành. Trung ương cũng tiếp tục rà soát các văn bản của Đảng, Nhà nước để tạo sự đồng bộ, thống nhất trong lĩnh vực này.

Những ý kiến, kiến nghị của cử tri về bảo hiểm y tế ở kỳ họp trước, quy định công tác dân vận khi chuyển chức năng về Mặt trận Tổ quốc, Đoàn đại biểu quốc hội Cần Thơ xin tiếp thu, rà soát lại để có trả lời cụ thể, những vấn đề chưa trả lời được cũng báo cáo lại với cử tri.

Dịp này, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc trao tặng 25 tỷ đồng và 20 căn nhà đại đoàn kết để thực hiện công tác an sinh xã hội trên địa bàn thành phố từ nguồn vận động của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.