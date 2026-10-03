Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc tiếp xúc cử tri thành phố Cần Thơ

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri thành phố Cần Thơ. (Ảnh: PHẠM TRUNG)

Tại buổi tiếp xúc, đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ thông tin dự kiến về nội dung, chương trình Kỳ họp thứ hai đến đông đảo cử tri.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri đánh giá cao vai trò của Đoàn đại biểu Quốc hội Cần Thơ và có nhiều ý kiến, kiến nghị những vấn đề tâm huyết. Cử tri đề nghị đại biểu Quốc hội thực hỗ trợ Cần Thơ thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Trung ương đã ban hành cho thành phố để đưa Cần Thơ phát triển nhanh, bền vững trong thời gian tới, xứng với vị trí, vai trò trung tâm động lực vùng. Cử tri mong muốn cần đa dạng hóa nội dung, hình thức tiếp xúc cử tri; quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ gần dân, sát dân, để giải quyết những khó khăn bức xúc của dân ở cơ sở.

Bên cạnh đó, cử tri cũng đề cập tình trạng thiếu sách giáo khoa đầu năm học mới, sai sót trong thực hiện Nghị định 178 của Chính phủ giải quyết chế độ cán bộ sau sắp xếp; quan tâm chế độ chính sách cán bộ cơ sở sau sáp nhập, hợp nhất; nhanh chóng số hóa hồ sơ, dữ liệu đất đai để người dân thuận lợi trong thực hiện các thủ tục hành chính; có giải pháp bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông…

Tại buổi tiếp xúc, lãnh đạo Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ thông tin về tình hình kinh tế của thành phố 9 tháng đầu năm 2026 và giải đáp những vấn đề cử tri đặt ra.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: THANH TÂM)

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc đánh giá cao sự phát triển kinh tế-xã hội đặc biệt là giải ngân vốn đầu tư công quý III của Cần Thơ có bước tiến đáng ghi nhận.

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc cũng thông tin, giải đáp những vấn đề cử tri quan tâm. Vấn đề an toàn, an ninh mạng và bảo đảm không gian mạng lành mạnh cho giới trẻ, hiện Quốc hội tiếp tục xem xét, sửa đổi những quy định bảo đảm việc sử dụng hiệu quả, an ninh, an toàn chặt chẽ hơn, gắn với trách nhiệm của gia đình và các bên liên quan.

Việc thực hiện Nghị định 178 phát sinh một số hạn chế, thiếu sót, Chính phủ, Bộ Nội vụ đã rà soát, khắc phục những hạn chế, đồng thời xem xét điều chỉnh Nghị định 154 về việc hưởng chế độ, chính sách đối với cán bộ cơ sở để phù hợp thực tiễn.

Về vấn đề thiếu sách giáo khoa, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo quyết liệt khắc phục tình trạng này, đến nay cơ bản đáp ứng đủ sách cho học sinh. Chính phủ đang chỉ đạo tập trung hoàn thiện bộ sách giáo khoa dùng chung và tiến tới miễn phí sách giáo khoa cho học sinh theo lộ trình.

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc đề nghị Giám đốc Công an Cần Thơ quan tâm hơn nữa, có giải pháp hiệu quả bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, đặc biệt là tình trạng nẹt pô, chạy xe tốc độ cao như cử tri phản ánh.