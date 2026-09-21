Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc khảo sát mô hình chính quyền 2 cấp tại xã Nam Trạch, tỉnh Quảng Trị

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại buổi làm việc, khảo sát. (Ảnh: HG)

Cùng tham gia đoàn có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Vương Quốc Tuấn; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Bùi Hoàng Phương; các đồng chí lãnh đạo tỉnh Quảng Trị.

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo Đảng ủy xã Nam Trạch biết, là xã kề cận trung tâm hành chính của tỉnh nhưng Nam Trạch có địa hình khá đặc biệt khi vừa có biên giới biển vừa có bản dân tộc thiểu số. Xã được thành lập trên cơ sở sắp xếp các xã Nhân Trạch, Lý Nam và Nông trường Việt Trung, diện tích 129,83km², dân số hơn 32.000 người, gồm khu vực ven biển, nông nghiệp, lâm nghiệp và một bản có đồng bào Bru-Vân Kiều.

Thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ tại xã có sự thay đổi rõ theo hướng giảm tầng nấc trung gian, tăng tính trực tiếp, chủ động và trách nhiệm của cấp xã. Nhiều công việc trước đây phải qua cấp huyện nay được giải quyết trực tiếp tại xã hoặc xã phối hợp trực tiếp với cơ quan chuyên môn cấp tỉnh.

Thực hiện quy định của Trung ương, Đảng ủy xã đã rà soát, kiện toàn tổ chức đảng phù hợp với đơn vị dân cư, cơ quan, đơn vị và cơ sở giáo dục sau sắp xếp. Qua sắp xếp, số đầu mối tổ chức đảng giảm từ 60 xuống 38, gắn với sắp xếp đơn vị dân cư, cơ sở giáo dục và tổ chức bộ máy của xã.

Tuy vậy hiện nay, khối lượng, tính chất và trách nhiệm công việc tập trung nhiều hơn ở cấp xã. Quá trình thực hiện đã bộc lộ một số “điểm nghẽn” khi thiếu nhân lực chuyên môn sâu, dữ liệu và phần mềm chưa đồng bộ, cơ sở vật chất và cơ chế phối hợp đối với các vụ việc liên ngành chưa rõ. Hiện cán bộ, công chức, viên chức xã sử dụng hơn 22 phần mềm/hệ thống; bình quân 5-6 hệ thống/công chức.

Đại diện lãnh đạo xã Nam Trạch cũng đã kiến nghị nhiều nội dung với đoàn công tác Trung ương và tỉnh Quảng Trị….

Quang cảnh buổi làm việc, khảo sát tại xã Nam Trạch. (Ảnh: HG)

Lắng nghe các ý kiến các đại biểu tại buổi làm việc, nhất là các ý kiến nêu lên những khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn sau hơn một năm vận hành mô hình mới, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc nêu rõ, chính quyền cấp xã trong mô hình mới phải thực hiện tốt 2 nhiệm vụ là phục vụ người dân, doanh nghiệp và tạo ra giá trị, động lực phát triển kinh tế-xã hội.

Về tăng cường phân cấp, phân quyền, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc cho rằng, vấn đề này thuộc thẩm quyền của tỉnh và điều kiện thực hiện nhiệm vụ ở cấp xã. Phương châm đặt ra rất rõ là “địa phương quyết, địa phương làm và địa phương chịu trách nhiệm” cho nên sắp tới tỉnh Quảng Trị cần rà soát các nhiệm vụ được phân cấp, phân quyền, làm rõ những nhiệm vụ chưa triển khai và nguyên nhân; những nhiệm vụ thực hiện hiệu quả để rút kinh nghiệm và những nội dung cần cấp tỉnh hỗ trợ giải quyết. Các vấn đề cần tập trung gồm tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế, chuyển đổi số và hiệu quả đầu tư.

Kết luận buổi làm việc, giám sát, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đánh giá cao những kết quả đạt được sau hơn một năm vận hành chính quyền mới tại xã Nam Trạch; đồng thời chia sẻ với những khó khăn, thử thách đặt ra trong quá trình thực hiện mô hình mới khi mà điều kiện cơ sở hạ tầng, công nghệ, trình độ cán bộ, công chức, viên chức chưa đáp ứng kịp.

Nhấn mạnh 2 nhiệm vụ chiến lược mà xã Nam Trạch cần hướng đến, đó là phục vụ người dân, doanh nghiệp và kiến tạo phát triển Nam Trạch trong giai đoạn mới, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc đề nghị xã Nam Trạch tăng cường đoàn kết, làm tốt công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị. Việc cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 cần gắn với nguyên tắc “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền”. Tỉnh Quảng Trị cần tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện vấn đề liên quan phân bổ ngân sách, quản lý và sử dụng trụ sở sau sắp xếp, hệ thống dữ liệu, hạ tầng kết nối từ Trung ương đến cơ sở...