Ban thường vụ Đảng ủy xã Chiềng Sơn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân năm 2026.

Năm 2026, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Chiềng Sơn tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở và đạt nhiều kết quả tích cực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Xã hoàn thành và vượt 24/29 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội; thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 14,5 tỷ đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 5,6%; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 100%. Các lĩnh vực giáo dục, y tế, an sinh xã hội được quan tâm; quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Lãnh đạo Đảng ủy xã Chiềng Sơn phát biểu tại hội nghị.

Công tác xây dựng Đảng và củng cố hệ thống chính trị được quan tâm. Trong năm, Ban Thường vụ Đảng ủy xã thành lập, kiện toàn 20 tổ chức đảng phù hợp với việc sắp xếp bản, tiểu khu, trường học.

Các đại biểu dự hội nghị.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã thẳng thắn chỉ rõ 4 nhóm hạn chế, khuyết điểm; phân tích nguyên nhân và làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ. Một số chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội chưa đạt kế hoạch đề ra; tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và công tác phát triển đảng viên còn chậm. Trên cơ sở kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2026 và những nội dung kiểm điểm, Ban Thường vụ Đảng ủy xã tự đánh giá, đề nghị xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đồng chí Nguyễn Đình Việt phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Việt đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy xã Chiềng Sơn tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp, hoàn thiện báo cáo kiểm điểm; xây dựng kế hoạch khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra, gắn với trách nhiệm của tập thể và cá nhân liên quan. Đồng thời, tập trung lãnh đạo thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2027, phấn đấu đạt mức tăng trưởng 9%; giữ vững quốc phòng, an ninh, nâng cao đời sống nhân dân. Cùng với đó, tiếp tục nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, công tác phát triển đảng viên; tăng cường tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.