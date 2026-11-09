Đồng chí Nguyễn Đình Thông được bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Tiền Giang

Tại hội nghị, đại diện Sở Nội vụ công bố Quyết định số 3467/QĐ-UBND ngày 4-11-2026 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc điều động, bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Đình Thông, Phó Giám đốc Sở Tài chính, giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Tiền Giang, thời gian giữ chức vụ là 5 năm.

Thay mặt lãnh đạo UBND tỉnh, đồng chí Huỳnh Minh Tuấn trao quyết định bổ nhiệm cho đồng chí Nguyễn Đình Thông.

Đồng chí Huỳnh Minh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp trao Quyết định cho đồng chí Nguyễn Đình Thông (bìa trái), Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Tiền Giang.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Minh Tuấn ghi nhận quá trình công tác, kinh nghiệm và những đóng góp của đồng chí Nguyễn Đình Thông; đồng thời đề nghị trên cương vị mới, đồng chí tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm, nhanh chóng nắm bắt tình hình, cùng tập thể lãnh đạo nhà trường xây dựng định hướng phát triển phù hợp. Trong đó, chú trọng phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, tăng cường phối hợp với cán bộ, viên chức, người lao động, tạo sự đồng thuận trong thực hiện nhiệm vụ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Huỳnh Minh Tuấn phát biểu tại hội nghị.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh tin tưởng đồng chí Nguyễn Đình Thông tiếp tục nỗ lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Trường Đại học Tiền Giang ngày càng phát triển.

Đồng chí Nguyễn Đình Thông, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Tiền Giang, phát biểu nhận nhiệm vụ.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Đình Thông cảm ơn lãnh đạo tỉnh và các cơ quan, đơn vị đã quan tâm, tin tưởng giao nhiệm vụ mới; đồng thời bày tỏ quyết tâm tiếp tục học hỏi, nỗ lực, phát huy tinh thần trách nhiệm, cùng tập thể nhà trường đoàn kết, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Đồng chí mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo, hỗ trợ của lãnh đạo tỉnh, các sở, ngành và tập thể nhà trường trong quá trình công tác.