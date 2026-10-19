Đồng chí Nguyễn Đình Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy: “Công tác tư tưởng bám sát thực tiễn, tạo sự thống nhất về nhận thức”

Trả lời phỏng vấn Báo và Phát thanh, Truyền hình Bắc Ninh, đồng chí Nguyễn Đình Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy nhấn mạnh yêu cầu gần cơ sở, lắng nghe Nhân dân, kịp thời giải quyết những vấn đề từ thực tiễn, thống nhất trong nhận thức và đồng thuận trong hành động.

Lắng nghe ý kiến Nhân dân

Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị xác định công tác tư tưởng phải “đi trước mở đường, đi cùng trong tổ chức thực hiện, đi sau tổng kết thực tiễn, củng cố niềm tin”. Đồng chí nhìn nhận yêu cầu này như thế nào, nhất là trong bối cảnh Bắc Ninh vừa trở thành thành phố?

Đồng chí Nguyễn Đình Lợi: Điểm cốt lõi của Nghị quyết 25 là đặt công tác tư tưởng vào đúng vị trí trong toàn bộ quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị. Không chỉ tuyên truyền sau khi chủ trương đã được ban hành, công tác tư tưởng phải tham gia từ sớm, nắm bắt tình hình, dự báo những vấn đề có thể phát sinh, góp phần tạo sự thống nhất trong nhận thức trước khi tổ chức thực hiện.

Đồng chí Nguyễn Đình Lợi.

Đối với thành phố Bắc Ninh, yêu cầu này càng có ý nghĩa khi không gian phát triển được mở rộng, quy mô và tính chất quản trị có nhiều thay đổi. Đổi mới công tác tư tưởng trước hết phải gần cơ sở hơn, lắng nghe nhiều hơn và chủ động hơn; không chờ vấn đề phát sinh mới giải thích mà phải nhận diện từ sớm để cùng cấp ủy, chính quyền tháo gỡ ngay từ đầu.

Muốn “đi trước” thì trước hết phải biết cơ sở đang nghĩ gì. Thành ủy đã đổi mới việc nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội như thế nào, thưa đồng chí?

Đồng chí Nguyễn Đình Lợi: Công tác tư tưởng muốn đi trước phải bắt đầu từ việc nắm chắc thực tiễn, không chỉ dựa vào báo cáo mà tăng cường các kênh lắng nghe từ cấp ủy, chi bộ, Mặt trận, đoàn thể đến đội ngũ cán bộ trực tiếp làm việc với Nhân dân. Tuy nhiên, nắm bắt mới chỉ là bước đầu. Cần phân tích, tổng hợp để nhận diện đúng vấn đề. Một ý kiến riêng lẻ có thể chưa phải vấn đề lớn nhưng nếu cùng một nội dung xuất hiện ở nhiều địa bàn, nhiều nhóm đối tượng thì phải được quan tâm, xem xét để có định hướng phù hợp. Mục tiêu là để thông tin từ cơ sở trở thành căn cứ cho cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo, giúp công tác tuyên giáo cùng tham gia giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra.

Từ nắm bắt tình hình, theo đồng chí, cần làm gì để những băn khoăn của người dân được giải đáp?

Đồng chí Nguyễn Đình Lợi: Khâu quan trọng là phải chuyển mạnh từ tuyên truyền một chiều sang giải thích, đối thoại và thuyết phục. Người dân không chỉ cần biết chủ trương là gì mà còn muốn biết vì sao phải thực hiện, thực hiện như thế nào và quyền lợi, trách nhiệm của mình ra sao. Do đó, cùng với thông tin chính xác, cấp ủy, chính quyền phải tạo điều kiện để người dân trao đổi, nêu ý kiến. Những vấn đề thuộc thẩm quyền thì giải đáp ngay; những nội dung cần nghiên cứu thêm cũng phải thông tin rõ để người dân biết.

Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cần thể hiện vai trò trong đối thoại, giải thích những vấn đề khó. Khi cán bộ gần dân, nói bằng ngôn ngữ dễ hiểu và thực sự lắng nghe thì khoảng cách giữa chủ trương và cuộc sống sẽ được rút ngắn.

Thưa đồng chí, mỗi địa bàn ở thành phố Bắc Ninh có những đặc điểm riêng. Làm thế nào để từ những khác biệt đó hình thành sự thống nhất chung?

Đồng chí Nguyễn Đình Lợi: Sự khác biệt về lịch sử, văn hóa, truyền thống hay điều kiện phát triển của từng địa bàn là những giá trị cần được trân trọng, làm nên diện mạo phong phú của thành phố Bắc Ninh. Điều quan trọng là giúp cán bộ, đảng viên và Nhân dân thấy được điểm chung, lợi ích chung và mục tiêu phát triển chung. Trong tuyên truyền, chúng tôi chú trọng làm rõ những mục tiêu, định hướng lớn của thành phố, đồng thời đưa những vấn đề đó về gần cuộc sống. Người dân cần thấy xây dựng thành phố không phải câu chuyện của riêng một địa bàn nào, mà liên quan trực tiếp đến cơ hội phát triển, chất lượng cuộc sống và tương lai của chính mình. Các địa phương đều cùng chung một không gian phát triển và cùng có trách nhiệm xây dựng thành phố Bắc Ninh xanh, thông minh, hiện đại và đậm đà bản sắc Kinh Bắc.

Quá trình vận hành mô hình chính quyền đô thị chắc chắn còn những vấn đề cần tiếp tục giải thích, điều chỉnh. Thành phố xử lý những vấn đề phát sinh về tư tưởng theo phương châm nào, thưa đồng chí?

Đồng chí Nguyễn Đình Lợi: Thành phố xác định phải làm từ sớm, từ cơ sở và theo từng vấn đề cụ thể. Có vấn đề cần thông tin rộng rãi; có vấn đề cần đối thoại trực tiếp; có vấn đề phải thông qua cán bộ cơ sở để giải thích, vận động. Quan trọng là xác định đúng nguyên nhân của sự băn khoăn để có cách giải quyết phù hợp.

Cũng cần phân biệt giữa những băn khoăn chính đáng với thông tin thiếu căn cứ. Những kiến nghị chính đáng của người dân cần được lắng nghe, tiếp thu và giải quyết thỏa đáng. Đây là cơ sở để củng cố niềm tin, tăng cường sự gắn bó giữa cấp ủy, chính quyền với Nhân dân.

Xây dựng niềm tin từ những kết quả cụ thể

Trong môi trường thông tin đa dạng, đa chiều như hiện nay, mạng xã hội tác động nhanh đến nhận thức xã hội. Thành phố tiếp cận vấn đề này như thế nào, thưa đồng chí?

Đồng chí Nguyễn Đình Lợi: Không gian mạng là môi trường thông tin nhanh và đa chiều, vì vậy công tác tư tưởng cũng phải chủ động hiện diện trên môi trường này. Khi xuất hiện thông tin chưa chính xác hoặc nhận định phiến diện, các cấp ủy, cơ quan chức năng cần chủ động kiểm chứng, kịp thời cung cấp thông tin chính thống, giải thích rõ những vấn đề người dân quan tâm, tránh để thông tin sai lệch gây hiểu lầm hoặc tạo dư luận không đúng về sự việc.

Lãnh đạo xã Sơn Động trao đổi, lắng nghe ý kiến của người dân, góp phần tạo đồng thuận trong thực hiện các chủ trương của Đảng. Ảnh: Xuân Me.

Tuy nhiên, thành phố xác định công tác tư tưởng trên mạng xã hội không chỉ là đấu tranh, phản bác; việc “xây” phải là nền tảng, “chống” phải quyết liệt và là nhiệm vụ thường xuyên, lấy thuyết phục làm phương thức chủ đạo. Muốn hạn chế những cách nhìn chia rẽ, trước hết phải chủ động cung cấp thông tin tích cực, chân thực về sự phát triển của thành phố; giới thiệu những kết quả cụ thể, mô hình hay, những con người ở các địa bàn cùng chung sức xây dựng thành phố.

Theo đồng chí, đâu là tiêu chí quan trọng để đánh giá công tác tư tưởng đã thực sự đổi mới và hiệu quả?

Đồng chí Nguyễn Đình Lợi: Tôi cho rằng phải trở về với kết quả thực tiễn. Không chỉ nhìn vào số cuộc tuyên truyền hay tài liệu được phát hành mà phải nhìn vào mức độ chuyển biến về nhận thức và hành động. Cán bộ, đảng viên thống nhất hơn về nhận thức và trách nhiệm; những vấn đề phát sinh được phát hiện sớm, giải quyết kịp thời. Người dân hiểu hơn về chủ trương, tin tưởng vào định hướng phát triển sẽ đồng thuận cao trong thực hiện.

Với thành phố Bắc Ninh, hiệu quả còn thể hiện ở khả năng quy tụ sức mạnh của các địa bàn, phát huy những giá trị riêng để hướng tới mục tiêu chung. Khi sự đồng thuận được chuyển thành hành động và hành động tạo ra kết quả cụ thể, lúc đó công tác tư tưởng mới thực sự hoàn thành vai trò “đi trước mở đường”.

Nếu chọn một cách làm cần tiếp tục phát huy trong thời gian tới, đồng chí muốn nhấn mạnh điều gì?

Đồng chí Nguyễn Đình Lợi: Tôi muốn nhấn mạnh một điều: Phải bắt đầu từ việc lắng nghe và kết thúc bằng kết quả thực tiễn. Lắng nghe để biết cán bộ, đảng viên và Nhân dân đang nghĩ gì; phân tích để nhận diện đúng vấn đề; thông tin để người dân hiểu; đối thoại để tháo gỡ băn khoăn; tổ chức thực hiện để biến nhận thức thành hành động và tiếp tục tổng kết để hoàn thiện cách làm.

Đối với thành phố Bắc Ninh, điều này càng cần thiết. Chúng ta có không gian phát triển mới, những cơ hội mới và cũng có những yêu cầu mới. Điều quan trọng là tạo được sự thống nhất trong toàn hệ thống chính trị và sự đồng thuận trong Nhân dân.

Khi mỗi cán bộ, đảng viên và từng người dân nhận thức rõ trách nhiệm, lợi ích và tương lai của mình trong sự phát triển chung, những giá trị, truyền thống và nguồn lực của từng địa bàn sẽ được quy tụ thành sức mạnh chung.

Đó cũng chính là tinh thần Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị đặt ra: Công tác tư tưởng phải chủ động, sắc bén, thuyết phục, hiệu quả; đi trước mở đường, đi cùng để tạo đồng thuận trong tổ chức thực hiện và đi sau tổng kết thực tiễn, củng cố niềm tin.

Trân trọng cảm ơn đồng chí!