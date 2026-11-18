Tham dự ngày hội có các đồng chí: Nguyễn Đình Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Đại tá Trần Ngọc Tuấn - Phó Giám đốc Công an tỉnh; Bùi Công Vinh - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; các đại biểu HĐND tỉnh thuộc Tổ đại biểu số 1.

Đồng chí Nguyễn Đình Hùng và các đại biểu chung vui ngày hội.

Cùng dự còn có đồng chí Chư Phư Chơ Dì Sồng - Chủ tịch xã Thoong My Xay, huyện Viêng Thoong, tỉnh Bo Ly Khăm Xay, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Đồng chí Nguyễn Đình Hùng tặng quà cho người nghèo bản Phá Lõm.

Năm 2026, bản Phà Lõm đạt nhiều kết quả tích cực trong phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa. Người dân đã chú trọng phát triển cây hàng hóa, cây dược liệu dưới tán rừng với 52 ha bo bo, 10 ha sa nhân tím và 12 ha nghệ đỏ, kết hợp chăn nuôi gia súc. Nhiều hộ có mô hình sản xuất hiệu quả, cho thu nhập từ 150 - 200 triệu đồng/năm. Đời sống văn hóa từng bước được nâng cao với 110/130 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, chiếm 84,62%.

Các đại biểu tặng quà cho người dân Bản Phá Lõm.

Phát biểu chung vui tại ngày hội, đồng chí Nguyễn Đình Hùng ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Tam Thái nói chung, bản Phá Lõm nói riêng đã đạt được. Đồng chí đề nghị địa phương tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết, đẩy mạnh phát triển kinh tế, nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả, gắn sản phẩm bo bo, sa nhân, nghệ đỏ với thị trường; quan tâm công tác phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc và chăm lo việc học của con em, không để học sinh bỏ học giữa chừng. Đồng chí cũng nhấn mạnh việc bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, duy trì Lễ hội Gầu Tào, từng bước xóa bỏ các hủ tục lạc hậu; thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội.

Công an tỉnh trao 2 bộ máy tính cho Công an xã Tam Thái và Ban Quản lý bản Phá Lõm.

Cùng với đó, nhân dân cần tích cực bảo vệ rừng, giữ gìn vệ sinh môi trường, nguồn nước, phát huy dân chủ ở cơ sở, xây dựng bản làng văn hóa, an toàn về an ninh trật tự. Đặc biệt, tiếp tục vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị với nhân dân bản Hôm Chờ Lân, xã Thoong My Xay (Lào), phối hợp bảo vệ đường biên, mốc giới, giữ vững an ninh khu vực biên giới.

Các đại biểu và nhân dân vui ngày hội.

Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết trị giá 60 triệu đồng và 10 suất quà cho các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại bản Phà Lõm. Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tam Thái cũng trao 3 suất quà, mỗi suất trị giá 300 nghìn đồng cho các hộ khó khăn.

Cũng trong khuôn khổ chương trình, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức ra mắt mô hình “Bản làng văn hóa, an ninh, bình yên, phát triển” tại bản Phà Lỏm.